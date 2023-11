KAMION S JAJIMA JE SPREMAN, TO ĆE SE U NEKOM TRENUTKU DESITI! Duljaj najavio težak meč Partizana: Samo me JEDNA STVAR zanima!

Trener Partizana, Igor Duljaj, najavio je utakmicu protiv Novog Pazara u 13. kolu Super lige Srbije.

Utakmica je na programu u ponedeljak od 15 časova i igraće se pred praznim tribinama zbog suspenzije koju su dobili Pazarci.

- Prvo moram da pozdravim predsednika FK Novi Pazar, Bajra Župića. Kao dete sam imao prilike da uživam u njegovim utakmicama, svi znamo koliko je bio borben. Nisam ga video skoro 30 godina i sada ću imati tu priliku - rekao je Duljaj u uvodnom delu konferencije za medije.

- Kroz istoriju se pokazalo da je Novi Pazar crno-beli grad, da odatle dosta igrača dolazi u Partizan. Imamo dosta prijatelja, ali na terenu će biti malo drugačije, Ljajić, Šćepović, koji su ponikli u Partizanu imaće dodatni motiv. Imamo i Sumu koji nije otišao na najbolji način iz Partizana, tako da će nam biti teška utakmica, a ujedno i najvažnija utakmica u ovom trenutku.

Trener crno-belih je imao lepe reči o rivalu.

- Novi Pazar je odličan tim, nije lako dobiti Vojvodinu, Čukarički, ne hvalim ih, ali pričam kako jeste. Žao mi je što neće biti publike, bila bi to prava brazilska atmosfera, tako da će igrači jednog i drugog tima biti lišeni podrške sa tribina.

Partizan u ovom trenutku ima određene probleme sa povredama.

- Imali smo nekoliko problema. Nemam razloga da krijem tim. Juče Severina nije trenirao, Zahid ima temperaturu. Sitniji problemi, ali dovoljno da me poremete. Uvek moram da sačekam taj poslednji trening da vidim ko može da igra, tako je i danas. Kanute takođe oseća bol u primicaču.

Navijači su posetili trening Duljajevih izabranika i pružili podršku pred važno gostovanje.

- Lepo je kad nas neko tako prijatno iznenadi i ta radost igrača i celog našeg kolektiva pokazuje da imamo veliku podršku. Nažalost, biće sablasna atmosfera, bez publike. U ovom trenutku razmišljamo samo o Novom Pazaru - rekao je strateg crno-belih i nastavio:

- Važno je da se naš duh ne slomi. Ne interesuje me koliko pobeda imamo. Znam samo jednu stvar – kamion sa jajima je spreman prvi put kada kiksnemo. To će u nekom trenutku da se desi, ali važno je da tim uvek bude koncentrisan za prvu sledeću utakmicu. Niti čitam ko šta piše, ni ko šta priča, ni ko kome čestita, samo gledam šta se dešava u našoj kući, u našem Sportskom centru, samo me to interesuje. Da li smo peti po statistici... samo me interesuje sutrašnja utakmica - zaključio je Duljaj.

