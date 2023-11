MILAN BORJAN PRODRMAO ZVEZDU: Usponi i padovi su normalni, treba da se uzdignemo! Vreme je za prvu pobedu u Ligi šampiona

Milan Borjan, golman Crvene zvezde na privremenom radu u Slovanu iz Bratislave, iskoristio je priliku da bude uz svoj klub, na utakmici protiv Radnika (3:1).

foto: www.crvenazvezdafk.com

Milan Borjan sa sinom Filipom odgledao je celu utakmicu u subotu, a onda govorio o aktuelnom stanju kluba čiji je i dalje član.

- Neverovatan je osećaj doći, toliko je godina provedenih ovde, probudila se emocija, mnogo mi nedostaje ovo - rekao je Milan Borjan.

Crvena zvezda je u krizi, a Milan Borjan veruje da će klub uspeti da iz cele situacije izađe jači.

- Pratim utakmice, naravno. Ima dosta novih igrača, treba to da se uklopi, novi je stručni štab. Ima i uspona i padova, ali to je normalno. Zvezda je veliki klub i mora da melje svaku utakmicu, svaki ovaj igrač koji je došao mora da zna šta je Zvezda. Mi smo to znali i trudili smo se i kada je loše. Danas je to dobro izgledalo, dali su tri gola, a biće još bolje, samo momci treba da veruju i biće to dobro.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Iskusni golman smatra da igrači moraju da se izdignu iznad cele situacije.

- Zvezda uvek mora da ide na pobedu, velika su očekivanja od svih, pogotovo ove godine, igra se Liga šampiona, došli su novi, skupi igrači, napravljeni su veliki potezi u prelaznom roku. Nemam ja šta da popravljam atmosferu, oni moraju da znaju za koliko veliki klub igraju. Sve je na njima.

Otkrio je Milan Borjan i da je pričao sa svojim naslednikom na golu crveno-belih Omrijem Glazerom.

- Glazer je neverovatan golman, ima odličan refleks. Vidi se da je dobar golman, samo treba da nastavi dalje, stvarno brani dobro pogotovo u Ligi šampiona, kiks se svakome dešava, i meni se dešavao. On samo treba da nastavi dalje, zna gde je došao i samo neka nastavi da brani dobro. Da dođemo do te prve pobede u Ligi šampiona.

Upitan je Borjan i da li bi voleo da se na leto vrati u Crvenu zvezdu.

- Naravno da bih, to je glupo pitanje. Ova energija je neopisiva, uvek postoji želja. Bože zdravlja jednog dana vratiću se. Imam ugovor sa Slovanom do juna, posle još dve godine sa Zvezdom tako da videćemo šta će da bude - istakao je Borjan.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Milan Borjan odgledao je celu utakmicu protiv Radnika na atletskoj stazi stadiona "Rajko Mitić". Potom je proveo vreme ćaskajući sa bivšim saigračima, a posebno mu se obradovao njegov naslednik sa kapitenskom trakom Aleksandar Dragović.

Kurir sport

00:10 Milan Borjan promenio imidž