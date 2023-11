PARTIZANOVA DOMINACIJA U SUPERLIGI SE NASTAVLJA: Posle Belića, ponovo je as crno-belih odneo titulu IGRAČA MESECA!

Fudbaler Partizana Gajas Zahid proglašen je za najkorisnijeg igrača Super lige Srbije u oktobru.

Posle Kristijana Belića, koji je bio najkorisiniji igrač u septembru, po statistici u oktobru je najkorisniji bio Zahid, saopšteno je danas.

"Drago mi je što sam posle Belića i ja proglašen za igrača meseca jer to govori o kvalitetu našeg tima. Važno nam je da svi napredujemo i da se to prvenstveno vidi na terenu. Svaka sledeća utakmica je još veći izazov jer treba čuvati vrh tabele, i prevagu, kao do sada, doneti na terenu", rekao je Zahid, preneo je klupski sajt.

Zahid je nagradu u iznosu od 760.000 dinara usmerio za lečenje 15-godišnjeg dečaka Miloša Cimeše, koji ima autizam. Dečaku je za inovativnu terapiju matičnim ćelijama potrebno 50.000 evra.

"Upoznao sam gospođu Aleksandru, Miloševu mamu i puno mi je srce što sam mogao na ovaj način da pomognem bar malo na njegovom putu ka ozdravljenju. Svakom od nas je čast kada možemo da pokažemo i humanu stranu. Hvala Fondaciji Mocart i svim saigračima", naveo je Zahid.

Zahid je došao u Partizan u avgustu i do sada je postigao pet golova.

Kurir sport

00:30 Gol Zahida protiv Spartaka