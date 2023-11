DEJAN STANKOVIĆ PRED MEČ SA ČUKARIČKIM: "Nadam se da ćemo sutra biti pravi, baš onako kako smo zacrtali"

U okviru 5. kola grupne faze Lige konferencije, snage će odmeriti fudbaleri Čukaričkog i Ferencvaroša, a taj meč na programu je sutra od 21 sat.

Pred sutrašnju utakmicu koja se igra na stadionu "Dubočica" u Leskovcu, utiske je izneo trener gostujućeg sastava, Dejan Stanković:

- Ovo je možda najvažnija utakmica za nas, zbog toga što je sledeća. Ni prethodne nisu bile lake, grupa je teška, zahtevna. Znamo naš cilj, znamo šta treba da radimo. U poslednje vreme igramo dobro, ali malo ploda uberemo. Nadam se da ćemo sutra biti pravi, baš onako kako smo zacrtali. Poznajem dobro ekipu Čukaričkog, znam dobro i Galeta i Matijaševića, rade fenomenalan posao. Jedan spoj iskustva i mladosti, sjajne mladosti koja će sutra svim silama probati da da sve od sebe, da nas pobedi, ali verujem da ćemo uspeti da primenimo na terenu ono što spremili.

Veruje Stanković da će Čukarički imati dobru sezonu, iako trenutno ne ide sve po planu.

- Kada se igra Evropa, to odnosi mnogo energije i snage. Ja verujem da će Čukariči imati uspešnu sezonu, jer analizirajući protivnika detaljno, vidim da tu neće biti problema. Pričali smo i o tome, kada nemaš šta da izgubiš, igraš sa više rizika, nego kada je ispred tebe rezultatski bitna utakmica. To je jedan izazov za mlade igrače, da se pokažu, lepo je što imaju prilike da to urade u jednom klubu. To retko gde može da se vidi.

Kurir sport