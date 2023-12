MARKO ŠULER SUMIRAO UTISKE POSLE ŽREBA: "Ali ne treba da odemo u Nemačku samo da bi ‘gledali’ mečeve"

Meč turnira na Evropskom prvenstvu 2000. godine, koji je završen bez pobednika (3:3), odigrale su selekcije tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Slovenije. Teško je bilo i zamisliti da će dva sjajna tima ekspresno nestati sa elitne scene Starog kontinenta i na novo učešće čekati 24 godine. Čuda se dešavaju. Plasman je napokon izboren, a sudbina se još jednom poigrala i ukrstila oba tima (Srbija – SRJ više ne postoji) ponovo u istu grupu – C.

Nestrpljivo iščekivanje i odbrojavanje dana je zvanično počelo već nakon žreba, na kojem su loptice “odlučile” da će se dve spomenute reprezentacije nadmetati još sa Engleskom i Danskom.

Utiske nakon ceremonije u Nemačkoj, u razgovoru za Meridian sport, sumirao je nekadašnji as nacionalnog tima Slovenije, a danas sportski direktor tamošnjeg velikana Maribora, Marko Šuler.

“Generalno su sve grupe veoma teške. Slovenija je samim plasmanom već ostvarila veliki uspeh. Toliko dugo smo čekali novo učešće na nekom prestižnom takmičenju, ali ne treba da odemo u Nemačku samo da bi ‘gledali’ mečeve. Hoćemo iskorak. Bilo bi lepo da iskoračimo napred. Naša grupa je baš zanimljiva. Po mom mišljenju čak ekstra interesantna. Čeka nas taj derbi. Posebno se radujemo susretu balkanske braće. Za nas je svaka grupa najteža, nema lake. Očekujem mnogo iznenađenja i sjajnu atmosferu”, istakao je trofejni defanzivac, a potom se prisetio mečeva tokom kojih je vodio velike bitke sa Orlovima na terenu.

Bivši defanzivac Genta odigrao je svih 90 minuta u trijumfu Slovenije nad Srbijom 2011. godine, u okviru kvalifikacija za plasman na EURO u Ukrajini i Poljskoj. Iako meč nije imao rezultatski značaj za domaće, Slovenija je na “Rajskom vrtu” minimalcem ugasila nadu srpske selekcije za eventualnim učešćem u baražu.

“Igrao sam na oba meča protiv Srbije u tim kvalifikacijama. Taj meč u Mariboru nikada neću zaboraviti. Bilo je fantastično. Dare Vršič je postigao neverovatan, strašan gol. Sa gotovo pola terena je pogodio čuveni ugao od 90 stepeni. Moj prijatelj, golman Srbije Bojan Jorgačević, stalno me pita isto pitanje. Kada god se čujemo on se seti tog pogotka. ‘Gde je onaj Vršič što mi je dao onakav gol? Jedan jedini’, to je Bojanovo pitanje. Bila je to čudna utakmica. Sećate se zbog čega to kažem. Srpska reprezentacija se suočavala sa velikim problemima. Svađali su se ko će da šutne penal. Neki su hteli, neki ne… A onda je Nemanja Vidić ispao kralj. Preuzeo je odgovornost, ali na kraju je promašio. Mi smo bili srećni, Srbija nije, ali to je fudbal”, kazao je Šuler i potom nastavio u istom dahu:

“Uvek smo igrali zanimljive mečeve sa Srbijom. Na Evropskom prvenstvu smo vodili 3:0, pa je onda bilo 3:3. Zbog svega je taj meč poseban. Uopšte ne pričam o tenzijama, nego o lepoti fudbala i igre. Da sam bio u situaciji da biram rivala izabrao bih Srbiju. Nadam se da će ponovo biti uzbudljivo kao i uvek. Videćemo koja strana će imati razlog za radovanje, ali jedva čekam taj duel. Imam mnogo prijatelja iz Srbije. Još uvek se nismo čuli, ali verujem da hoćemo. Bilo bi još lepše da se vidimo i zajedno pričamo o tome. Neki su danas agenti, neki su na drugačiji način u fudbalu, na pozicijama”.

Bez ikakve dileme, Gordi Albion je apsolutni favorit u grupi. Vicešampion Evrope se “nameračio” na titulu, ali svakako i Sautgejtov tima ima mane koje se mogu iskoristiti. Šuler je sa Slovenijom na Svetskom prvenstvu pre 13 godina bio nadomak iznenađenja, ali Englezi su tada zahvaljujući golu legendarnog Džermajna Defoa prošli u nokaut etapu.

“Protiv njih sam imao to zadovoljstvo da odigram tri, četiri meča. Dva su bila prijateljska, a prvi takmičarski na Mundijalu u Južnoj Africi 2010. godine. Prethodno smo igrali protiv Sjedinjenih Američkih Država i Dempsi mi je polomio dva rebra prilikom jednog duela. Lekar u reprezentaciji mi je rekao da ne smem nikako da igram protiv Engleza. Odgovorio sam mu: ‘Igraću taj meč pa makar umro na terenu’. Defo je to znao da iskoristi na pravi način. Gurnuo me je i pobegao taman za metar. Zatresla se naša mreža i tako su nas dobili. Bilo je mnogo tenzija. Englezima je trijumf bio neophodan. Nikada nisam video toliko nervoznog Dejvida Bekama još u tunelu. Nije izgledao kao obično. Bili su jako neraspoloženi. Amerikanci su dali gol u poslednjoj sekundi i mi smo ispali. Šteta… Imali smo mnogo šansi, a sećam se da je jednu sprečio Džon Teri i to na nesvakidašnji način. Uklizao je glavom… Neverovatno. Prošlo je 14 godina od tada, ali i dalje se priča o tom timu”, poručio je Marko i nastavio:

“Sada ponovo imamo dobru atmosferu. Nadam se da će mnogo ljudi otputovati u Nemačku da gleda mečeve i bodri naše momke. Prošli put kada je 2006. godine Svetsko prvenstvo bilo u istoj zemlji, zaista je sve izgledalo fantastično”.

“Srbija i Hrvatska najbogatije talentima na Balkanu”

“Ne menjamo mnogo tim koji je uigran. Svi znaju za Šeška koji je definitivno udarna snaga. Mlad je, perspektivan i smatram da će napraviti veliku karijeru. Tu si i Šporar i Vipotnik, ali smatram da je timski duh najjače oružje ovog tima. Momci dišu zajedno. Ako jedan trpi nešto, trpi ceo tim. Sve zarad cilja. Mi smo mala država. Nemamo mnogo uslova. Oduvek smo morali da stvaramo tim, jer nije lako izbaciti toliko talenata iz male zemlje. Srbija je uz Hrvatsku najtalentovanija zemlja na Balkanu. Ako obratiš pažnju samo na jednu zvezdu iz njihovog tima, drugi igrač ti je već dao gol”.

Domaća javnost je još tokom prethodnog zimskog prelaznog roka preselila talentovanog vunderkinda Maribora, Žana Vipotnika, na stadion “Rajko Mitić”, ali saga vezana za ubojitog golgetera rešena je potpisom ugovora za francuski Bordo.

“Moram priznati da je Vipotnik bio stvarno blizu Zvezde. Malo su zakasnili sa ponudom. Lično sam razgovarao sa Zvezdanom Terzićem. Bordo je bio brži, uporniji. Već je sve otišlo daleko kada se Zvezda uključila u priču. Žao mi je što je tako, jer mislim da bi bio pravo pojačanje za njih. To je ozbiljna sredina, ali siguran sam da bi se Žan uklopio. Šteta, ali nikada se ne zna.. Možda nekom drugom prilikom. Interesovanje je bilo ozbiljno. Želeli su ga još i timovi iz MLS lige, ali on nije hteo da razmatra tu ponudu, iako je finansijski bila najunosnija”, konstatovao je Šuler u intervjuu za Meridian sport.

Utakmica Slovenija – Srbija zakazana je za 20. jun, u terminu od 18 časova, na “Alijanc Areni” u Minhenu.

Kurir sport / Meridian sport