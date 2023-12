"NOŽ NISAM NI VIDEO, BRANIO SAM SE OD NAPADA" Isplivali DETALJI sa suđenja Bed Blu Bojsima u Atini! Ovo su REKLI hrvatski navijači

Nastavilo se suđenje hrvatskim huliganima koji su uhapšeni u tuči u kojoj je stradao navijač AEK-a Mihalis Kacuris i to pred meč ove ekipe protiv Dinama iz Zagreba.

Hrvatski portal 24 sata.hr doneo je ekskluzivne iskaze sa suđenja, te je otkrio kako su se Bed Blu Bojsi branili.

- U Grčku smo došli organizovano. Sve je dogovoreno u Zagrebu, a komunikacija je išla preko aplikacija. Granice smo prošli normalno, nije bilo nikakvih problema. Sa sobom nismo imali nikakvih noževa i oružja, niti smo u Atinu došli s namerom nekog da ubijemo. Ovo stoji u iskazu uhapšenog navijača Dinama, koji je dao odmah pošto je priveden zbog tuče između huligana iz Hrvatske te navijača AEK-a u kojoj je poginuo Grk Mihalis Kacuris (29). Istražitelji su te izjave iskoristili kako bi Hrvate optužili za kazneno delo udruživanje u kriminalnu organizaciju zbog čega im preti i 15 godina zatvora.

Međutim, kad se stvar donekle primila i kad su Hrvati dobili advokate, odmah su krenuli u sređivanje izjava kako bi izbegli to kazneno delo. U kasnijim izjavama navijači Dinama su rekli kako su u Atinu došli podržati svoj klub, a neki hrvatski državljani su govorili i kako su turistički došli u grčku prestonicu.

- Ja nisam ni bio na stadionu. Mene su uhapsili u hotelu. Nisam učestvovao u tuči niti sam upoznat sa celom situacijom. Nemam nikakve veze s tim, a posebno nemam veze s ubistvom Mihalisa - stoji u iskazu mladog hrvatskog državljanina.

Isto je ponovio na jučerašnjem drugom saslušanju gde je samo potpisao prošli iskaz u kojem demantuje sve za šta ga sumnjiče. Istražni sudija ga nije ništa dodatno pitao. Posle potpisivanja izjave vratio se u zatvor, a u međuvremenu se čuo s porodicom kojoj je kratko javio da je sve u redu. I ostalih 38 pritvorenih koji su bili pre dva dana na drugom saslušanju su uglavnom potpisali iskaze koji su dali u u prvom ispitivanju u dogovoru s advokatima. Istražne sudije nisu imale previše dodatnih pitanja, osim za one za koje postoje materijalni dokazi da su učestvovali u tuči. Ali svi privedeni, kako smo naveli, držali su se prvog iskaza. Neki od uhapšenih Hrvata su u iskazima naveli kako su bili kod stadiona AEK-a kad je bila tuča, a to su morali priznati jer su im tužioci pokazali snimke nadzornih kamera. Ali sva 102 privedena Hrvata su u prvom službenom iskazu kategorički demantovali da su ubili ili da su učestvovali u ubistvu Mihalisa. - Nisam upoznat s tim. Nisam ga ni video niti sam imao ikakav nož. U Atinu smo došli da podržimo naš klub, ali nismo imali nameru da se organizovano potučemo. Zatekli smo se u toj situaciju. Nisam znao šta se događa. Krenula je tuča, a u njoj su učestvovali i brojni grčki navijači. Napali su i nas, morali smo se braniti. Nismo imali nameru da se tučemo. Ne sećam se svih detalja dobro jer je bila velika gužva, ljudi su trčali. Nisam znao kuda idem, samo sam se hteo pobeći od svega i tako se spasiti - izjavio je drugi uhapšeni Hrvat.

Neki od navijača Dinama su rekli kako nisu ni znali kuda idu, već da su to saznali tek kad su krenuli. Rečeno je im je da idu u Grčku, ali takođe su u iskazima demantovali da im je namera bila učestvovati u tuči. U iskazima su naveli kako ne znaju ko je organizovao sve, ali su dalje naveli kako su put sami finansirali te da nito ne stoji iza njih. Ukratko, rekli su kako su ljubitelji sporta koji su zbog ljubavi prema Dinamu otputovali u Atinu gde navijači Dinama nisu smeli biti. - Bili smo kod stadiona, ali sam hteo da vidim kako to izgleda uživo jer nikad nisam bio ovde. Kad je krenulo sve, ja sam pobegao. Nisam učestvovao u tuči. Niko me nije udario niti sam bilo koga udario - rekao je istražiteljima jedan od uhapšenih Hrvata. Podsetimo, grupa od 44 Bed Blu Bojsa stigla je pod strogim policijskim merama na ispitivanje pred sudije istrage na sud u Atini

Nastavak je to ispitivanja pritvorenih Hrvata koje je počelo pre dva dana. Sud i tužilaštvo ovim saslušanjima želi još jednom detaljno ispitati sve huligane kako bi do kraja utvrdili sve okolnosti tuče između navijača Dinama i AEK-a u kojoj je ubijen Grk Kacuris. U međuvremenu, advokati uhapšenih hrvatskih huligana predali su zahteve da se njihovi klijenti puste na slobodu o čemu će odlučiti grčki sud, međutim za odluku nema zakonskog roka u kojem to moraju odlučiti.

Uz to, advokat 95 pritvorenih Hrvata Atimasios Kaimenakis rekao je kako za 60 njegovih klijenata tužilaštvo nema niti jedan dokazni materijal da su učestvovali u tuči.

Sve uhapšene tužilaštvo sumnjiči za 11 kaznenih dela, od kojih je najteže udruživanje u kriminalnu organizaciju za šta mogu dobiti i 15 godina zatvora.

Kurir sport / 24 sata.hr / Ž.S.

