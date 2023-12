ČUKARIČKI PONOVO NA POBEDNIČKOM KOLOSEKU! Matijašević: Zamislite da smo još kompletni!

Vratio se Čukarički na pobednički kolosek i vezao je tri trijumfa u decembru, ukupno četiri u domaćim takmičenjima, pa se posle 17. kola popeo na četvrto mesto Super lige Srbije!

Poslednji u nizu je trijumf protiv Javora u Ivanjici – 2:1, i to posle sjajnog gola Nikole Stankovića u finišu meča, što je izmamilo osmehe svima u klubu.

- Posle ove četiri utakmice, lakše se diše. Ne mogu sada baš da kažem da je sve super, ali... Momci su odradili dobar posao po teškim terenima u Nišu i Ivanjici, kao i na Banovom brdu protiv Javora u Kupu i kragujevačkog Radničkog. Jeste da malo kasno ulaze u formu, ali izgleda da im prija kada je hladno napolju – našalio se sportski direktor Vladimir Matijašević i dodao:

- Bili smo bolji za taj jedan gol u Ivanjici, to je sigurno. I pre tog evrogola Stankovića imali smo dobre prilike, jedan pogodak nam je i poništen. Da li je ovaj za pobedu postignut u 1. ili 90. minutu, nije važno. Nama je svaki bod sada bitan.

Pored rezultata, činjenica je i da su se neki igrači u međuvremenu takođe „probudili“, što je uostalom i uticalo na dobre partije cele ekipe.

- Naporno su radili otkako je Igor Matić došao, imali smo i te mini cikluse priprema, sad su verovatno došli i do svežine. Drago mi je zbog tih igrača, Adžića, Ivanovića, Kovača. Sisoka, Stankovića, Miladinovića, Cvetkovića, Subotića... da ne nabrajam više. Vukašin Jovanović nam je doneo neku sigurnost u odbrani. Zamislite da smo kompletni. Fale nam Marko Docić i Vranješ. Luka Stojanović još nije spreman, Tošić je u Ivanjici ušao. Stvarno mislim da ćemo na proleće mnogo bolje izgledati.

Tih devet vezanih bodova u Superligi doneli su Čukaričkom povratak u gornji deo tabele, gde sada zaostaju samos edam bodova za tim trećim mestom koje i sledeće sezone direktno vodi u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja.

foto: FK Čukarički

- O tom trećem mestu trenutno ne razmišljamo, počećemo tek ako se pojavi trenutak da možemo da se borimo za njega. Poznato je naše opredeljenje da budemo u TOP 5 i da idemo u Evropu. Evo vidite, tu su Vojvodina, Novi Pazar, Mladost... O TSC-u da ne pričam, igraju najlepši fudbal u ligi.

Osvrnuo se Matijašević i na trenera Igora Matića, odnosno priče da je bio na korak od odlaska iz kluba.

- Što se tiče Matića, i kada sam ga dovodio rekao sam da nema iskustva i da će vremenom, barem se tako nadam, sve nadoći. Da, bilo je realno da Matić ode. Opet, šta znači realno? S jedne strane, svi su očekivali da će otići posle tih loših rezultata. Mi smo obavili jedan razgovor tog dana, gde je on meni predočio da misli da će ekipa od sledećeg kola krenuti da igra i da pobeđuje. Rekao sam mu „idemo dalje“, što se na kraju i ispostavilo kao dobra naša odluka. Ali to ne znači da je ikome u klubu nešto zagarantovano. Ni igračima, ni trenerima, nikome! Čukarički uvek traži bolje i tako će biti i u budućnosti. Ali, sa ovom dobrom igrom i dobrom radom, mogu da budu mirni.

Ono što Matijaševića posebno boli kada su u pitanju rezultati, jesu dva poraza u dubokoj nadoknadi vremena, protiv Partizana i Ferenvcvaroša.

- Naravno da me boli kad se prime golovi u 97. i 98. minutu, ali ne mogu samo da kukam na sudije, iako su njihove greške bile očigledne u oba meča. S tim da ne znam što se naš ekonom Pavika nije oglasio i posle druge utakmice. S druge strane, moji igrači su najveći krivci. Ne smete da primite dva ista gola u nadoknadi. Ne smeju iskusni igrači da okreću leđa lopti. To me više boli i krivo mi je što nismo uzeli bodove u Evropi. I protiv Fiorentine i protiv Ferencvaroša smo bili dobri kod kuće, odigrali smo i u Budimpešti dobar meč. Videćemo, imamo sada još jedan meč protiv Genka. Opet, to je naša realnost. Naporan raspored, naporna putovanja. Nama su i utakmice u Leskovcu bile gostovanja, da se ne lažemo. Nemamo svoj stadion i jednostavno je tako.

Na pitanje šta je Čukaričkom bilo potrebno za bolji bilans u Evropi, Matijašević je rekao:

- Da igramo u Beogradu, da ne putujemo. To je moje mišljenje. A i malo iskustva. Evo, protiv Ferencvaroša vodimo 1:0 do 83. minuta, trebamo još jedan gol da damo i rešimo meč, a onda primimo dva iz naših čistih grešaka. Mi smo igrali sasvim dobro protiv mađarskog predstavnika, a videli smo kakav kvalitet je njihova reprezentacija pokazala u dvomeču sa Srbijom. Zatim i protiv Fiorentine kod kuće. Ne gledajte Firencu, to je naša škola. Crveni karton ne sme da se dobije na 40 metara od gola. Prva dva pogotka, videli ste kako su primljenja. Nama je Jovanović doneo mnogo toga, vratio se Kovačević, nadam se brzom oporavku Vranješa i Serafimovića. Imali smo dosta pehova i nadam se da će sve to izgledati mnogo bolje kad se svi momci vrate.

Imao je sportski direktor kluba i male zamerke na igrače i stručni štab, ali je takođe bio i samokritičan.

- Nemam ja igračima nešto posebno da zamerim. Davali su oni svoj maksimum, samo što u pojedinim trenucima nisu delovali kao tim. Čak ni u svlačionici. Eto, to im zameram. Ja volim da je ekipa, i kad izgubi i kad dobije, na kraju tim. Kad daju svoj maksimum, tu nema problema i vidi se i sada. Dobili smo Javor dva puta u četiri dana, a istu ekipu nismo pre toga mogli na mnogo boljem terenu, i to kod kuće takođe. Zašto? Zato što nismo davali maksimum, nismo bili realni prema sebi. Stručni štab je mlad, mi smo ih odabrali. Možda male zamerke na neko prethodno pripremanje za posao kada je u pitanju Matić, što sam mu i rekao, ali nadam se da će kroz ovo sve i njihova energija doći do izražaja. Znam da i Matić i njegov stručni štab imaju tu energiju da iznesu sve. Sebi zameram što sam kasno doveo pojačanja i što sam verovao za neke igrače, a mislim da sam pojedine promašio. Ali, znate šta, čovek ceo život radi i uči i mora da greši. Ispravićemo na drugoj strani ja se nadam. Napravićemo, nadam se, neki dobar transfer i naći adekvatne zamene. Mnogi igrači su ovde opušteni iz prostog razloga što je u klubu sve kako treba.

Otkrio je Matijašević i prioritete kluba u nekom narednom periodu.

- Baziramo se na trening centar, gledamo da ga nađemo, i stadion. Da ga malo sredimo, Bože zdravlja. Trebali smo na leto da krenemo, ali je sve stalo. Nadam se da će krenuti na proleće, čekamo papirologiju. Baziramo se i na omladinsku školu, da pojačamo još jače, kako bi izlazili igrači poput Cvetkovića, Miladinovića, Serafimovića i ostalih. Naš cilj je isti - mladi igrači sa potencijalom i stariji koji osećaju pripadnost klubu. Nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritmu do kraja, sledi potom pauza, pa ćemo videti šta i kako dalje – zaključio je Vladimir Matijašević, sportski direktor Čukaričkog.

Kurir sport