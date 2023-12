"SEDEO SAM BLIZU I BILO ME SRAMOTA DA MU SE OBRATIM" Duljaj otkrio zbog čega se DIVI Željku Obradoviću - ovo će oduševiti Grobare!

Fudbaleri Partizana ostvarili su veliku pobedu u 171. večitom derbiju, pošto su u poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva bili bolji od Crvene zvezde i tako se ponovo popeli na vrh tabele.

Dva dana nakon pobede u Humskoj ulici, trener Parnog valjka, Igor Duljaj, gostovao je na TV Prva i tom prilikom pokušao da sumira utiske.

"Utisci se još nisu slegli, nismo imali priliku da odgledamo utakmicu. Juče sam odgovarao na poruke i pozive prijatelja koji su čestitali. Još nisam ni svestan da se polusezona završila i da smo pobedili Crvenu zvezdu. U narednom vremenu ću imati priliku da analiziram celu polusezonu", kazao je Duljaj.

Duljaj nije mogao da sakrije svoje emocije u sredu, te je pobedu svog tima proslavio na buran način.

"To su emocije. Čovek ne može da ih sakrije. To je legitimno, svi smo mi ljudi. Ja tek posle utakmice vidim na koji način se radujem. Ali ne želim da ponižavam nikoga. Ja samo pokazujem ljubav prema Partizanu, igračima, navijačima koji su tu da nas podrže"

Instistira Duljaj na tome da ga njegovi igrači ne zovu misterom.

"Ja sam rekao šta ja tražim, a to je da je disciplina baza svega u životu, a ne samo u sportu. Da budemo otvoreni jedni prema drugima. Tražio da me ne zovu nikakvim misterom, mogu Duki, šefe, kako god. Važno je samo da smo otvoreni jedni prema drugima. Napravili smo zajedništvo, svlačionicu, što je izuzetno važno. Postoji ekipa igrača koji drže svlačionicu na okupu i odradili su veliki deo posla za mene".

Duljaj ima veliko poštovanje prema treneru KK Partizan, Željku Obradoviću...

"Imam veliku želju da sednem i popričam sa njim. Sedeo sam blizu i bilo me sramota da mu se obratim tokom utakmice. Gledao sam kako komunicira sa igračima, kako vodi utakmicu. Kad je neko devet puta bio prvak Evrope govori ko je Željko Obradović".

Više puta do sada je Duljaj istakao da njemu jesenja titula ne znači ništa.

"Ne znam šta znači jesenja titula. Ne znam ko je to izmislio. To ništa ne daje. Samo da budete mirni dok ne dođe prva utakmica. Svetstan sam da prvi put kad dođete do nekog neuspeha sve ovo pada u vodu. Bitno je da budemo jedinstveni, da znamo šta hoćemo, ne da obećavamo nešto što ne možemo da ispunimo. Evropa je mnogo iznad nas. To se vidilo i u slučaju Partizana i drugih klubova. Ko god kaže drugačije..."

