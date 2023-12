MOŽETE, DA ME VOLITE, ILI NE, ALI NE POSTOJI ČOVEK KOJI MOŽE DA URADI OVO ŠTO SAM JA USPEO Otvoreno - Zvezdan Terzić o svim temama

Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde, sublimirao je proteklu godinu u novogodišnjem intervjuu za Kurir. Bez dlake na jeziku, direktno i bez rukavica, otvoreno je pričao o Ligi šampiona, Superligi, rivalitetu sa Partizanom, finansijama u klubu, fudbalerima, njihovoj vrednost i potencijalu, prelaznom roku. Posebno je istakao kako vidi Crvenu zvezdu kada napusti klub i koga bi voleo da umesto sebe vidi na Marakani.

Kako biste sumirali jesenji deo sezone, u Ligi šampiona, a onda i u Superligi?

- Da smo dobili utakmice protiv Jang Bojsa u Bernu i Partizana u derbiju, a zaslužili smo da pobedimo, bio bih zadovoljan. U derbiju su Katai i Kanga imali neverovatne šanse, mali Mijatović samo da je dva puta bio strpljiviji... Realno, trebalo je da bude 5:2 za Zvezdu! Protiv Jang Bojsa smo odigrali najbolju utakmicu u Ligi šampiona! Promašiti toliki broj šansi... To je zaista neverovatno. Da smo dobili bili bismo treći, igrali Evropu - rekao je Zvezdan Terzić u Novogodišnjem intervjuu za Kurir i nastavio:

- Statistika je kao bikini! Pokazuje, a ništa ne otkriva. Zbog ishoda ta dva meča, došlo je do razlaza sa Barakom Baharom. Iskreno, žao mi je! Trebalo je da bude naš dugogodišnji projekat. Ali, Crvena zvezda je teška, kompleksna, ne daje bilo kome vreme. Ni igrači, ni treneru, ni rukovodiocu. Ogromna je to emocija. Zvezda pripada narodu, a narod traži rezultat! I jednostavno mi ne možemo da menjamo narod, moramo da mu se prilagodimo.

Šta se desilo sa Barakom Baharom, pa da taj projekat nije uspeo?

- Mene je iskreno brinuo onaj početak u julu i avgustu. Ona demonstracija sile i moći. Tada sam rekao, ljudi ne može jedan trener ništa. Trener je karika u lancu, na kojem puca. Ali, te tri utakmice protiv Nefčija, Zenita i Fenerbahčea, a onda i Fjorentine, kao i početak prvenstva kada smo svakome davali po pet komada... Stvarno je Zvezda tada izazivala strahopoštovanje. I onda se desio poraz od Čukaričkog, ušli smo u krizu iz koje nismo mogli da se iščupamo. Izgledali smo mnogo bolje u Ligi šampiona, nego u domaćem prvenstvu. U prvenstvu su nam bili potrebni majstori fudbala, sporiji, kreativniji, a u Ligi šampiona atlete, fizički i brzinski moćni. I Bahar je vrteo, lutao, nije našao najboljih 11. Možda smo i mi krivi što smo omogućili veliki roster, pa je on rotirao zarad mira u svlačionici.

Da nije dolazak Endijaja, Hvana i Đige poremtio tim, posebno što su u drugi plan pali Kraso i Olajinka?

- Realno, sva trojica su ostavili odličan utisak. Pričam sa čovekom iz Turske i on ne može da se načudi da Šerif nije ispunio očekivanja u Zvezdi. Kaže mi da ima izuzetno visok rejting u Turskoj. Prilikom pregovora nisu Turci tek tako hteli da ga prodaju. Bahar ga je gledao mnogo puta, zaljubio se u njega, posebno posle dvomeča u Ligi Evrope. Rekao mi je da je Šerif monstrum i da će sve igraće oko sebe učiniti boljim. Nažalost, nije se snašao, opteretio se prozivkama od strane navijača na društvenim mrežama i počeo je da tone. Lično, mislim da je odlično igrao u Ligi šampiona. Došao je novi trener, posle priprema neka Vladan Milojević odluči da li je igrač za Zvezdu. Što se Krasoa i Olajinke tiče, mogu reći da su odlični igrači.

Koliko je Zvezda zaradila od igranja u Ligi šampiona, kroz nagrade, a onda i kroz podizanje cene igračima?

- Zvezda mora uvek da stremi da igra Ligu šampiona. Bez obzira što tamo igraju klubovi kojima mi finansijski ne pripadamo u ovom trenutku. Zvezda uvek mora da bude prisutna na najvećoj sceni. Mnogo smo dobili ove jeseni. Od šest utakmica, pet smo izgubili za dlaku, igrali smo na ivici noža. U svakom meču, Zvezda je bila konkurentna do poslednje minute. Niko nas nije nadigrao, ponizio, ni razvalio. Porasli smo kao klub i to smo dokazali u Ligi šampiona. Svaki navijač treba da bude ponosan na Zvezdu. Finansijski efekat je nemerljivo veći, nego u Ligi Evrope.

Da li je za Zvezdu izazov igrati u Ligi šampiona, ili je realna mera ipak Liga Evrope, gde su postizali fantastične rezultate?

- Ogromna je razlika između dva takmičenja. Mi smo dve godine završavali kao prvoplasirani u Ligi Evrope sa 11 bodova i igrali proleće. Liga šampiona je mnogo iznad, po klubovima, budžetima, kvalitetu igrača.

Koliko ste zadovoljni igrom mladih igrača Mijatovića, Nedeljkovića, Lučića... A, onda i razočarani što su Mitrović i Stamenić pali u drugi plan?

- Svi ovi nabrojani nisu mogli u isto vreme da igraju zajedno. Dodao bih tu i Đigu. To je šest bonus igrača koji su igrali Ligu šampiona. I to ne kao alibi rešenje, već igrači koji su dobijali šansu kao starteri, ili kad se lomio rezultat. Hvala Baraku Baharu na tome. Verovao je u klince. U ovom momentu imamo ozbiljnu tržišnu vrednost kroz te igrače.

Kako Zvezdu kroz taj segment mladih igrača prepoznaju rivali u Evropi?

- Prošle godine imali smo najstariju ekipu u Ligi Evrope. Prosek je bio preko 30 godina i zato nismo imali tržišnu vrednost. Sada je drugačije, imamo ozbiljne ponude i interesovanja. Šta će biti, videćemo... Liga šampiona je donela tu cenu.

Hvan. Kakvi su Zvezdini planovi sa njim?

- Milojević mi je rekao na našem prvom sastanku da je Hvan najbolji igrač koji je igrao u Olimpijakosu poslednjih 15 godina. Kaže mi, da njegove igre u Olimpijakosu i ove ovde u Beogradu, nemaju veze. On je tamo bio u sistemu, a ovde se nazirao njegov kvalitet, jer je igrao zadnjeg ili prednjeg veznog, pa levo, pa drugačije formacije... Milojević od njega očekuje da bude ubedljivo najbolji igrač Crvene zvezde.

Da li možda zamerate sebi na malo neodmerenijim izjavama pred početak sezone, tipa da Zvezda nema konkurenciju u Srbiji?

- Ne, ne, ne... I to ću da ponovim! Zvezda je daleko ispred Partizana! I po kvalitetu igrača, organizaciono, finansijski, po budžetu, po svemu ostalom... Nije u DNK Crvene zvezde skromnost i snishodljivost! Mi imamo armiju navijača koji očekuju snažnu poruku, a ona mora biti utemeljena na činjenicama. Crvena zvezda je ove sezone imala prihod od 53 miliona evra! Bili smo među 40 najboljih klubova Evrope po koeficijentu. Vrednost igrača Zvezde je 72 miliona evra. Ne može bilo ko da priđe Crvenoj zvezdi. Mi imamo toliko jak koeficijent u UEFA, da sledeće godine imamo zagarantovanu Ligu Evrope i sigurnih 20 miliona evra. A, ja se nadam i Ligu šampiona koja donosi ogromne finansije. To su nam glavni izvori prihodi. Obezbedili smo stabilno finansiranje u narednih nekoliko godina! To su činjenice! I ponovo ćemo biti šampioni!

Zar ne mislite da će vam opet će vam neki ljudi zameriti na toj izjavi?

- Ne mogu ja kao prvi čovek Crvene zvezde da kažem da nećemo biti šampioni! Pa, koju ja onda poruku šaljem! Ako smo postavili za cilj da prodamo 20.000 sezonskih karata, ako želimo da imamo 50.000 članova. Narod želi i hoće da se identifikuje sa pobednikom. Meni je najlaške da budem skroman, biće teška borba sa Partizanom za titulu. To je alibi priča! I ako ne bude valjalo, da pričam jesam li vam rekao? Partizan ima dobar tim, stručni štab... Ne može neko ko vodi Zvezdu da ima alibi priču. Već suprotno, da podiže lestvicu i ciljeve, te da ih realizuje. Crvena zvezda je ove godine bila jedini učesnik od Minhena i Milana, pa do Istanbula! Poljska, Češka, Mađarska, eks Jugoslavija, Grčka, Bugarska, Rumunija... Niko, niko, niko... Nijedan klub sa tog ogromnog prostora. Samo Crvena zvezda! I to je ogroman uspeh koji niko ne pominje.

Koliko je teško zadovoljiti nezaježljive apetite Zvezdine publike?

- Mi smo ovde razapeti između neralnih očekivanja i malih mogućnosti! Razumem armiju navijača, milione njih. A, niko od njih se ne zapita kako je onom Terziću kad dođe svaki dan na posao. Kako da nađe pare za takvu mašineriju? Evo, kazaću vam, otvoreno, iskreno. Nama je potrebno 4.000.000 evra mesečno da bi klub živeo! To vam je 48 do 50 miliona evra godišnje. Naš realan izvor prihoda je nula! Svi su nam varijabilni! Imamo 5.000.000 od Gasproma, što je sigurno i ništa više. Nijedna državna kompanija nije sponzor Zvezde. Čak je i taj ugovor sa Telekomom istekao u avgustu mesecu i nije potpisan novi, a mi smo i dalje nastavili da ih reklamiramo, čak i u Ligi šampiona. Država jeste donirala i Crvenoj zvezdi i Partizanu po 3.000.000 evra. Isto, potpuno isto. Mi poslujemo transparentno.

Možete li to da objasnite?

- Zbog monitoringa UEFA mora da se zna kakvi su nam prihodi i odakle su. Najveći izvor prihoda Zvezde su od transfera igrača i UEFA takmičenja, tačnije 86 odsto iz inostranstva! Nemam šta da krijem! Platili smo ove godine 13.000.000 evra Poreskoj upravi, na ime poreza koji nije redovno plaćan 15 godina. Ne znam da li su to ostali klubovi platili. Nisam siguran da je to Partizan platio. Ne znam kako misle da dobiju licencu za UEFA takmičenja. Bez plaćenog poreza. A, koliko sam upoznat njima dug za porez iznosi preko 20.000.000 evra. Crvena zvezda je odgovoran klub. Odvojili smo tih 13 miliona evra iz tekućih prihoda, a mogli smo da ih uložimo u nove igrače. Ali, nismo, platili smo državi porez. U junu će biti deset godina kako sam u Zvezdi. Za taj period, platili smo porez državi preko 40 miliona evra! Mi smo firma za ponos! I sve je to transparentno i lako poverljivo.

Ali, prati vas zlonamerna priča da ste državno mezimče?

- Sva ta priča da Crvena zvezda muze državu, sve je to laž! Sve što država da Crvenoj zvezdi, da i Partizanu. Odnosno, prvo da njima, pa tek onda nama. Aleksandar Vučić jeste veliki navijač Crvene zvezde! On to ne krije, odrastao je na severnoj tribini, često dođe da gleda utakmice klub. On je moj prijatelj i brat i neizmernoi ga volim. Ali, kao odgovoran čovek, nikada ne bi dozvolio da zloupotrebi svoju funkciju da se pomaže Crvenoj zvezdi, više nego Partizanu. Nikad! Nikad! Niti bih ja to od njega ikada tražio. Sve te zlonamerne priče mnogo štete Crvenoj zvezdi. Sve je to delo spin majstora iz Partizana. Prvo, navlače bes velikog broja navijača Partizana protiv države. Opet, rukovodstvo FK i KK Partizan su u velikom broju slučajeva isticali da dobijaju veliku pomoć od strane države. Da ne bi mogli da opstanu bez pomoći države. Zna se vrlo dobro da je FK Partizan tri godine dobio pomoć od države za licencu, za UEFA takmičenja. Kako će to izgledati u martu, videćemo.

Fudbaler Mančester junajteda Mejson Grinvud bio je zanimljiv tokom leta mnogim klubovima. Da li je postojala opcija da dođe u Zvezdu pred kraj prelaznog roka?

- Nije! Niko nas nije kontaktirao, niti smo bili zainteresovani za problematične igrače. Ne treba nam.

Aleksandar Dragović. Kakav je status kapitena, odlazi li veće na zimu, ili ostaje do leta?

- Sve zavisi od njega. Ako se bude Zvezda pitala, mi bismo voleli da ostane kod nas do kraja karijere. U junu sledeće godine mu ističe ugovor. Dugo kod njega tinja želja da ode u Austriju, ili da proba u Italiji. Ima i ponudu iz Turske. On želi da ode u januaru. Rekao sam Miloju da obavi razgovor sa njim. Nije on nezadovoljan, ali... Što se nas tiče, spremamo mu novi ugovor!

Šta sprema sportski menadžment za zimski prelazni rok? Hoće li dolaziti strani, ili domaći igrači?

- Nema podele na srpske i strane igrače, već na dobre ili loše. Eto, Kanga ima srpski pasoš, čak je i glasao na izborima. Neće biti mnogo dolazaka. Želimo da rasteretimo igrački kadar. Ne treba nam toliko. Mnogo je kvalitetnih fudbalera, a ne mogu svi u startnih 11, niti mi želimo nezadovoljstvo u svlačionici. Hoćemo levog beka? I jednog špica! Nemac Kaj Vagner bio je na pregovorima u Beogradu, videćemo šta će se dešavati u narednom periodu.

Da li srpski fudbaleri, reprezentativci, žele da se vrate u domaći fudbal? I sa kim ste pregovarali prošlog leta?

- Činimo sve da srpske igrače iz inostranstva vratimo u Zvezdu. Jeste, razgovarali smo sa Nemanjom Maksimovićem, sedeo je baš tu, gde ti sada sediš. U januaru. Tada nije imao dobru poziciju u Hetafeu, hteli smo da ga dovedemo. Ali, promenila se situacija u Španiji i on je tamo ostao. Nema mnogo naših kvalitetnih igrača koji igraju. Srpski igrači nisu aktuelni u Evropi, nema ih. Pa, naša reprezentacija nema rešenje za desnog i levog beka!

Ima li neki srpski fudbaler koji je interesantan Zvezdi?

- Letos sam hteo da dovedem Luku Milivojevića! Razgovarali smo u nekoliko navrata. Bio je moja želja, hteo sam da bude lider, prava "šestica", komandant. Ali... Otišao je na drugu stranu. Žao mi je. Maksimović i Milivojević su igrači koje smo hteli da vratimo. Pratimo i dalje, gledamo. Ali, neka kvalitetnih igrača koji mogu da odgovore visokim zahtevima Crvene zvezde.

Šta mislite o Kosti Nedeljkoviću? Deluje da je Crvena zvezda napravila kvalitetnog desnog beka.

- Kada je predsednik Mančester sitija Haldun Mubarak bio naš gost, rekao sam mu da obrati pažnju na malog Kostu. Kazao sam mu i da će on biti najbolji desni bek Evrope! I stvarno to mislim. Videćemo. Vreme će pokazati jesam li bio u pravu.

Kakvo je vaše mišljenje o Milošu Lukoviću iz IMT? Ima li šanse da on dođe na Marakanu?

- Globalizacija je uradila to što je uradila. Skauting se spustio. Evropski klubovi imaju veliki novac i Zvezda ne može da parira. Evo primera. Letos smo hteli da platimo 2.000.000 evra za Petra Ratkova TSC. Platili bismo i 3.000.000! I 4.000.000! Ali, nas je poklopio Salcburg sa 5.000.000! Ne možemo da se trkamo. Nije lako dovesti mladog igrača. I dati tolike pare. I onda dolazimo do pitanja, kako će se on snaći u Zvezdi, izboriti sa pritiskom i svim onim što donosi veliki klub. Ruski klubovi su posebna priča. Razgovarali smo sa malim Lukovićem, sa njegovim klubom. Ali, oni imaju ozbiljnu ponudu iz Rusije. Nije realno da pariramo tom velikom novcu.

A, Uroš Sremčević? Šta mislite o njemu?

- Uroš Sremčević je jedan od najboljih mladih špiceva u Srbiji! Odavno nisam video tako kvalitetnog napadača! Mnogo mi se sviđa. Videćemo. Lučani su prodali dva igrača u Englesku, Đorđa Gordića u Mančester siti i Nikolu Jojića u Stouk. Oni na Zapadu imaju mnogo novca. Ne pitaju se ta deca mnogo, već klubovi. Nisu Gordić i Jojić mogli da dođu u Zvezdu, ako Mančester siti i Stouk ponude 3.000.000 evra. Oni su možda i hteli u Zvezdu... I još jedna važna stvar. Imate tu i roditelje, koji žele da ostvare svoje želje i ambicije preko deteta. Sanjaju da budu glavni u selu. Ništa nije isto kao što je bilo pre deset godina.

Najavili ste odlazak iz kluba kad Zvezda ne bude šampion, gde vidite sebe posle mandata na Marakani i ko bi mogao da vas zameni?

- Prvi put kad Crvene zvezda ne bude šampion, ja odlazim! To sam rekao i stojim iza toga. Tada će biti očigledno da je neko drugi bolje radio, nego što sam to bio ja. I moja je moralna obaveza da se pomerim. Zvezda ima demokratsku proceduru oko izbora rukovodstva. Na izborima može da glasa 26.000 ljudi! Neka se kandiduje! Ali, ne vidim bilo koga ko hoće da se upusti u Zvezdinu problematiku. Ovo je zahtevan i kompleksan sistem. Ovde u Zvezdi prepliće se ogroman broj interesa.. Moraš da postižeš rezultate koji nisu u skladu sa mogućnostima. To je veoma teško. Moraš da obezbediš novac, osim Gaspromovih pet miliona evra, a i taj ugovor ističe sada za nekoliko meseci i videćemo da li ćemo ga produžiti, ti moraš da nađeš još 45. Ako ne igraš Ligu šampiona ili Ligu Evrope, onda nemaš ni pet miliona evra od ulaznica. Ti imaš samo trošak organizacije utakmice, kao u domaćem prvenstvu. Od UEFA imamo 15, 20 ili 30 miliona evra, samo ako igramo Ligu Evrope, ili Ligu šampiona. Od transfera možeš da napraviš 15 miliona evra samo ako imaš dobre igrače i samo ako igraš Evropu. To su sve varijabilni, odnosno nesigurni prihodi. I sad će neko da uđe u Zvezdu, gde moraš da ostvariš rezultate od 40 miliona evra, a ti imaš samo pet. Da ne pričam koliko ima drugih problema koje moraš hendlovati u hodu. Svi hoće da su u blizini Zvezde, razne strukture. I političke, i finansijske, i kriminalne... I svi oni obigravaju oko Crvene zvezde. Treba da postoji jedan autoritet u klubu koji može da ima kaže bez problema - dalje ruke od Crvene zvezde!

Da li zato nemate protivkandidata?

- E, kad ode Zvezdan Terzić koji sve te probleme rešava, plus nalazi novac, pravi rezultate... Ko je taj koji može da odgovori zahtevima prvog čoveka Zvezde? Imali smo izbore. Što se niko nije prijavio? A, mogao je. Neka donese program, neka kaže da ima novac, investitore, kreditore... Kaže viziju... Kako? Našao sam Zvezdu 2014, koja je te godine imala prihode od 8.000.000 evra. A, dug 64.000.000 evra! Osam puta je dug bio veći od godišnjeg prihoda. Danas Crvena zvezda ima duplo manji dug od godišnjeg prihoda. Što je po svim ekonomskim parametrima... Da se uporedi. Koliki je javni dug, u odnosu na BDP. Kraj. To je parametar koji određuje da li je država, kompanija ili klub stabilan ili nije.

Može li Zvezda bolje od ovoga danas?

- Ubeđen sam da ćemo u maju osvojiti osmu titulu u ovih deset godina koliko sam u Zvezdi. Zašto to kažem? Zato što je rezultat merilo kvaliteta. Možete vi da volite ili ne volite Zvezdana Terzića? Ali, niko ne može da mi ospori osam šampionskih titula, činjenicu da će klub u septembru igrati osmu grupnu fazu Lige šampiona ili Lige Evrope. Ne znam kroz istoriju koje je rukovodstvo imalo ovakve rezultate. Kao čovek koji je rođen, odrastao i koji će umreti kao zvezdaš, bio bih srećan da sutra odem i da na moje mesto dođe neko ko će biti još uspešniji. Da za deceniju uzme ne osam, već svih deset titula. To svaki zvezdaš želi. Neka se pojavi takav! I ja ću da glasam za njega. Ne vidim da ima takvih!

Kako biste u najkraćem opisali sve ovo vreme koliko ste na čelu kluba?

- Crvena zvezda je za vreme mog poslovanja svih ovih godina zaradila 262.000.000 evra u inostranstvu. Ne znam koja to firma u Srbiji prihoduje toliki novac van zemlje. Da je izvozno orijentisana, da izvozi usluge, pamet... Mi smo ogroman novac uneli u zemlju. I osposobljeni smo da i u narednom periodu isto to činimo. Zvezda je napravila održiv sistem, na osnovu pametnog i hrabrog rukovođenja i donošenja odluka.

Šta očekujete od reprezentacije Srbije na EURO?

- Pazi, definitivno je vreme da nešto reprezentacija učini. Narod je želja uspeha. Mi nismo prošli grupu na velikom takmičenju... Pomozi mi. Tako je, poslednji put 2000. godine na EP u Holandiji i Belgiji. Nismo 24 godine prošli grupu. Hrvatska podrazumeva da ode na veliko takmičenje, da prođe grupu i da uđu u polufinale. Vreme je da Srbija nešto uradi! Crvena zvezda je ove godine igrala Ligu šampiona, Dinamo Zagreb Ligu konferencije, trećerazredno takmičenje. Dokaz je da je Zvezda daleko iznad Dinama. Voleo bih da to dokaže reprezentacija Srbije, u odnosu na selekciju Hrvatske.

Kakvu saradnju imate sa FSS?

- Odličnu! Sa Draganom Džajićem i Banetom Nedimovićem imamo svakodnevnu komunikaciju. Baš smo zadovoljni sa saradnjom.

Da li biste popili kafu sa Draganom Stojkovićem Piksijem? Da li biste ga doveli za trenera Zvezde?

- Život je dvosmerna ulica. Mora da postoji respekt i poštovanje sa obe strane. Ne bih ga komentarisao, ali stvarno mu želim sve najbolje sa reprezentacijom na Evropskom prvenstvu.

Kako biste ocenili regularnost Superlige Srbije u fudbalu na skali od 1 do 10?

- Regularnost? Desetka! Razmišljao sam nedavno, otkad znam za sebe, a fudbal pamtim od svoje sedme, osme godine. Otada, skoro 50 godina, kaže se - fudbal je dotakao dno. Skoro pet decenija isto pričaju. Sve zavisi ko komentariše? Da li ljudi koji su su u sistemu, ili van njega. Da li ljudi koji su zadovoljni, ili nisu. E, to je ono. I onda se komentariše da li je čaša polupuna, ili poluprazna. Sećam se 1986. godine i Slavka Šajbera. Osam utakmica jednog kola bilo je namešteno! To se ne pamti u svetu. To je skandal! I sada ovi opozicioni mediji, ili oni van sistema, pričaju fudbal je dotakao dno. Po svaku cenu žele da ostvare svoje ambicije, pa i na silu. Otkad znam za sebe, postoje oni koji samo kritikuju. A, rezultat je merilo kvaliteta. A, Srbija je na osnovu baš tih rezultata bila 11. liga u Evropi. Niko to nije poklonio. To se izborila Crvena zvezda u Evropi. I ove godine, zlonamerni kažu pogubljeni su koeficijenti. A, nije tako. Srozali su se svi srpski klubovi, sem Crvene zvezde. Zvezda je ove godine donela pet poena srpskom fudbalu, četiri učešćem i jedan u grupi. Svi ostali nisu nijedan! I stave u isti kontekst Zvezdu, TSC i Partizan... Ne može tako. A, koeficijent koji smo mi ostvarili su odneli oni, jer se sada sve osvojeno deli sa pet, a ne sa četiri, jer smo se izborili za klub više. Pa, smo u većem problemu. Ali, da se ne lažemo. Možda se Srbija vratila tamo gde joj je i mesto, na 16. ili 17. poziciju. Pitanje je dali Srbija po ulaganju, po novcu, infrastrukturi zaslužuje da bude 11. liga u Evropi. Hajde, da budemo relani. Ne zaslužuje! Nego je Zvezda svojim rezultatima popela Srbiju toliko visoko, što drugi klubovi nisu mogli da isprate.

Da dobijete ponudu od 100 miliona evra da igrate Superligu Evrope - kakav bi vaš odgovor bio?

- Ne mogu da odgovaram na takva hipotetička pitanja, jer ne bismo dobili 100 miliona evra. Crvena zvezda je zadovoljan kako UEFA vodi takmičenje, kako brine o fudbalu, manjim ligama, manjim klubovima. Ceo koncept Superlige mi je megalomanski, koncept ljudi iz Amerike koji ne razumeju fudbal kao strast, ljubav, emociju, kao nešto na čemu su odrasle generacije ljudi u Engleskoj, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Srbiji, Poljskoj, Mađarskoj... Hteli su da naprave zatvorenu ligu. Kada su videli da to nije prošlo, sad kao proširuju i pozivaju druge klubove. Prosto to nije naša krva grupa, naš DNK, niti naš koncept razmišljanja. Ta američka priča nije Crvena zvezda.

Gde ćete i sa kim provesti Novu godinu?

- U Beogardu, sa porodicom kod kuće.

Šta biste poželeli sebi i navijačima Crvene zvezde za Novu godinu?

- Zdravlja svima, ljubavi i da Crvena zvezda i dalje bude šampion!

