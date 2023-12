LUKOVIĆ I SREMČEVIĆ SU TOP KLASA: Evo kolike su šanse da mladi napadači potpišu za Crvenu zvezde! OVO SU SVI DETALJI

bilE bi to bombE

Crvena zvezda afirmisala je veliki broj mladih fudbalera ove jeseni i to u Ligi šampiona, najelitnijem takmičenju klubova na svetu.

foto: Starsport

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić ponosan je na potencijal Jovana Mijatovića, Koste Nedeljkovića dvojice momaka od 18 godina, zatim nešto starijeg Vladimira Lučića i njegovih vršnjaka Stefana Mitrovića i Marka Stamenića. Naravno, ne treba zaboraviti ni takođe izrazito mladog Nasera Đigu.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Miloš Luković bio je veoma zanimljiv Crvenoj zvezdi, međutim uprava IMT ima drugačije planove. Posebno posle ponude moskovskog Spartaka u visini od 6.000.000 evra i 20 odsto od naredne prodaje.

- Globalizacija je uradila to što je uradila. Skauting se spustio. Evropski klubovi imaju veliki novac i Zvezda ne može da parira. Evo primera. Letos smo hteli da platimo 2.000.000 evra za Petra Ratkova TSC. Platili bismo i 3.000.000! I 4.000.000! Ali, nas je poklopio Salcburg sa 5.000.000! Ne možemo da se trkamo. Nije lako dovesti mladog igrača. I dati tolike pare. I onda dolazimo do pitanja, kako će se on snaći u Zvezdi, izboriti sa pritiskom i svim onim što donosi veliki klub. Ruski klubovi su posebna priča. Razgovarali smo sa malim Lukovićem, sa njegovim klubom. Ali, oni imaju ozbiljnu ponudu iz Rusije. Nije realno da pariramo tom velikom novcu - rekao je Zvezdan Terzić u Novogodišnjem intervjuu za Kurir.

foto: Starsport

Otkrio je prvi čovek Crvene zvezde koji je još fudbaler po ukusu sportskog menadžmenta crveno-belih.

- Uroš Sremčević je jedan od najboljih mladih špiceva u Srbiji! Odavno nisam video tako kvalitetnog napadača! Mnogo mi se sviđa. Videćemo. Lučani su prodali dva igrača Mančester sitiju, Gordića i Jojića. Oni na Zapadu imaju mnogo novca. Ne pitaju se ta deca mnogo, već klubovi. Nisu Gordić i Jojić mogli da dođu u Zvezdu, ako Mančester siti ponudi 3.000.000 evra. Oni su možda i hteli u Zvezdu... I još jedna važna stvar. Imate tu i roditelje, koji žele da ostvare svoje želje i ambicije preko deteta. Sanjaju da budu glavni u selu. Ništa nije isto kao što je bilo pre deset godina - jasan je Zvezdan Terzić.

Miloš Luković ove jeseni postigao je deset golova u Superligi, a Uroš Sremčević četiri. Obojica imaju po 18 godina i uz Zvezdinog Jovana Mijatovića koji je osam puta tresao mrežu u Superligi najbolji su izdanak srpskog fudbalskog prvenstva.

Ceo intervju sa Zvezdanom Terzićem, generalnim direktorom FK Crvena zvezda, možete da pročitate u štampanom izdanju novodišnjeg Kurira.

