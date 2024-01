"NEMA PREDSEDNIKA, PA GA OPET IMA... ŠTA SE TU DEŠAVA?!" Bivši fudbaler Partizana kritikovao stanje u klubu: Ako ovako nastave...

Nekadašnji reprezentativac Srbije i fudbaler Partizana, Radosav Petrović, govorio je o dešavanja u tom klubu.

Crno-beli su na zimsku pauzu otišli kao lideri Super lige Srbije, međutim, stanje u Humskoj nije idealno.

Popularni Raća Petrović, koji trenutno igra za Apoel, a koji je sa Partizanom osvojio tri titule i dva trofeja u Kupu Srbije, osvrnuo se na aktuelnu situaciju.

"Rezultati Partizana poslednjih godina su problematični, ali mene brinu neke druge stvari koje se odnose na organizaciju kluba i finansijsku situaciju. Sve češće i glasnije se govori o krizi u tom segmentu rada. Klub nema predsednika, pa ga ponovo ima i imam utisak da nikome nije jasno šta se tu zapravo dešava", rekao je Petrović za televiziju "Arena sport", pa nastavio:

"Nije mi jasan ni način funkcionisanja kluba. Mi imamo Upravni odbor koji bira članove Skupštine, a onda ta ista Skupštona bira Upravni odbor i sve je to konfuzno. Partizanovi navijači i sportska javnost ne znaju ni koliki je dug kluba. Određeni ljudi iz uprave kad su preuzeli klub su govorili o tom dugu, a on je sada višestruko uvećan i ako sam dobro shvatio, on samo raste. Ukoliko se ovako nastavi taj problem će biti nerešiv".

foto: Starsport©

Poručio je i da ga raduje ono što sa KK Partizan radi Željko Obradović.

"Imao je Partizan i duži period bez osvojene titule, doduše u mnogo većoj zemlji i kvalitetnijoj ligi, ali je sve to preživeo, pa će preživeti i ovo. Optimizam mi uliva energija koju je u košarkaški klub doneo Željko Obradović, a ona se, bez obzira na bojkot najvatrenijih pristalica kada su domaće utakmice u pitanju, preliva i na tribine fudbalskih mečeva i nadam se da će Obradovič još dugo ostati u Partizanu".

Kurir sport/Arena sport/A.K.

Bonus video:

00:25 Igor Duljaj: Niko ne voli i ne poštuje Partizan kao on