SVAKA ČAST NAVIJAČIMA ZRINJSKOG! Da li je Borjan bio na METI navijača zbog NACIONALNE PRIPADNOSTI? Isplivala ISTINA iz Mostara!

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde i legenda kluba sa Marakane, Milan Borjan, u intervjuu za Kurir dotakao se brojnih zanimljivih tema.

Govorio je Borjan o odlasku iz Zvezde, Baraku Baharu, nekadašnjim saigračima, potencijalnom povratku na Marakanu, a otkrio je i na koji način je stigao do Slovana iz Bratislave.

- Posle svega što se desilo u Zvezdi, bivši pomoćni trener Dejana Stankovića, Vlada Radenković me je pozvao. Pitao me je da li bih išao u Slovan? Rekao sam da bih i tako je sve krenulo. Predsednik kluba je došao u Beograd da razgovaramo. Dogovorili smo se u roku od pet minuta. Kad sam stigao u Bratislavu svi su me dočekali. Neverovatno! Najviše sam bio oduševljen navijačima Slovana. Na mojoj prvoj utakmici, kad sam izlazio na zagrevanje, ceo stadion je skandirao moje ime. I od tada to rade pred svaki meč.

Gledajući Evropu i prvenstvo Slovačke deluje da gurate dobro. Kakve su ambicije kluba?

- Odradili smo neverovatnih šest meseci, postigli ozbiljne rezultate. Bilo je i uspona i padova, ali svi smo mnogo srećni. Prvi smo u prvenstvu i dočekali smo proleće u Ligi konferencije, što je mnogo bitno. Čeka nas teških šest meseci, ali tu smo da probamo da uzmemo duplu krunu i da doguramo što dalje u Evropi.

U prvom meču za Slovan u Evropi igrali ste u Mostaru protiv Zrinjskog i bili na meti navijača zbog nacionalne pripadnosti. Kako ste se osećali?

- Iskreno sve je bilo fenomenalno! Mediji su to malo uveličali. U Mostaru su me dočekali mnogo lepo. Nije bilo nikakvih prozivki. Kao što sam rekao posle utakmice, svaka čast navijačima Zrinjskog, a pogotovo igračima, upravi i stručnom štabu.

Koliko je 2023. godina bila iskušenje za vas?

- Bila je veoma turbulentna na poslovnom planu. Godina mog ličnog učenja, ali i godina prihvatanja. Zahvalan sam na svim lekcijama koje mi je 23' zadala. Najzahvalniji za zdravlje i sreću moje porodice - zaključio je Milan Borjan.

