ISTINA JE, ŽENA JE HTELA DA SE RAZVEDE OD MENE: Razlog za sve je CRVENA ZVEZDA!

Miloš Ninković dolaskom u Crvenu zvezdu, u leto 2013. godine, iznenadio je sve navijače. Imao je samo jedan cilj da ostvari dečački san i obuče crveno-beli dres.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Tim nesvakidašnjim potezom, koji nije uradio nijedan fudbaler pre i posle njega, Miloš Ninković stekao je kultni status kod navijača Crvene zvezde.

Za one koji se ne sećaju, Miloš Ninković je bukvalno krvario u dresu Crvene zvezde. Bila mu je razbijena glava, pa je igrao sa zaštitnom maskom, nekoliko puta udaren je u nos, o njemu je spevana pesma, a jedna anegdota kaže da je supruga Dejana htela da se razvede od njega, kada je čula da je potpisao za Crvenu zvezdu. Klub koji je tada bio u najvećoj finansijskoj dubiozi u svojoj istoriji i pred gašenjem.

- Joooj... Uvek sam želeo da dođem u Zvezdu! I došao sam sa 28 leta, u najboljim godianam. Mogao sam tada da odem i drugde. Bilo je ponuda. Ali, meni je taj trenutak bio presudan. Zvezda je tada bila u ozbiljnom problemu. Sada je drugačije, sada je lepo igrati za Zvezdu, imati redovna primanja, biti učesnik Lige šampiona. Mene je za povratak motivisalo šest godina dominacije Partizana. Vratio sam se samo da bih vratio titulu tamo gde pripada, na Marakanu! Sećam se, bukvalno je bilo te godine, ako oni osvoje titulu da će nas prestići po broju trofeja. Navijači su o tome pričali, a kada su videli kako se borimo, izjednačili su nas sa generacijom iz Barija - pričao je u velikom intervjuu za Kurir Miloš Ninković i nastavio:

foto: Printskrin/Instagram

- A, to sa mojom Dejanom, to je istina! Rekla je da će se razvesti od mene, ako se vratim u Zvezdu... Ali, kada je moja supruga videla moju emociju prema Zvezdi sve je razumela i od nje sam dobio podršku. Nijednog sekunda se nisam pokajao što sam došao u Zvezdu. I opet bih to uradio, samo da mogu da vratim vreme. Neverovatno je da navijači i danas sve to pamte. I danas, kada dođem u Beograd i Srbiju, ljudi me zaustavljaju i pričaju o tome... E, to je neverovatno. A, prošla cela decenija. Sa druge strane, mislim da sam morao bolje u dresu Crvene zvezde, da sam igrao ispod onoga što sam očekivao. Mnogo je teško igrati za klub koji voliš. Hoćeš sve, da daš gol, da namestiš gol, predriblaš, zatvoriš protivnika... Godina u Crvenoj zvezdi, bila je moja najteža, ali i najlepša godina u karijeri.

Ipak, jedna rana na duši vezana za Crvenu zvezdu i dalje ga boli. Kako kaže, to će ga peći dok je živ. Na kraju sezone osvojena je titula, ali se generacija raspala. Svi su otišli sa Marakane.

- Najteže mi je bilo što nam nisu dozvolili da igramo Ligu šampiona. To je bio razlog da prelomim i odem. Imao sam želju da probam, ne kažem da bismo ušli u Ligu šampiona, ali sam siguran da bismo posle sjajnih priprema, uz naše navijače i uz neko pojačanje, mogli da pokušamo da ostvarimo podvig. sećam se, prvo su se pojavile glasine da će nas izbaciti. Niko u to nije verovao... Mislim da mi je Džoni Mijailović prvi javio... Bio sam u šoku, nisam mogao da verujem. Izborili smo se za kvalifikacije za Ligu šampiona na terenu... Uh, kako mi je bilo teško tada. Posle te odluke da nas izbace iz Evrope sve se raspalo. Svako je otišao na svoju stranu. Ta odluka, uz utakmicu protiv Australije na Svetskom prvenstvu u Južnoj Afirci, defitinivno mi je najtužnije fudbalsko iskustvo. Kad sada vidim Crvenu zvezdu, drago mi je da se klub posle toga digao i što sada igra Ligu šampiona - zaključio je Miloš Ninković.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Te sezone u kvalifikacijama za Ligu šampiona igrao je drugoplasirani tim Superlige Partizan, dok Crvena zvezda nije prošla UEFA monitoring, tačnije nije imala novca da isplati dugove bivšim igračima. Zbog toga nije igrala kvalifikacije za najelitnije evropsko takmičenje 2014. godine.

Igrački kadar Crvene zvezde u sezoni 2013/2014. kada su bili šampioni države činili su sledeći fudbaleri: Migel Arauho 5-0, Boban Bajković 29 utakmica - 27 primljenih golova, Marko Vešović 12-0, Goran Gogić 23-1 gol, Abiola Dauda 20-11, Luka Jović 1-1, Filip Kasalica 22-3, Dejan Kelhar 15-0, Aleksandar Kovačević 22-0, Jovan Krneta 13-0, Darko Lazić 9-0, Darko Lazović 14-5, Novak Martinović 6-0, Nikola Mijailović 27-1, Nenad Milijaš 29-8, Luka Milunović 8-0, Marko Mirić 5-0, Stefan Mihajlović 1-0, Filip Mladenović 4-0, Dragan Mrđa 27-19, Ljuba Nenadić 4-0, Miloš Ninković 27-5, Roberts Omega 2-0, Ifeani Onjilo 7-0, Savo Pavićević 15-1, Marko Petković 17-0, Nejc Pečnik 28-7, Predrag Rajković 1-3 primljena gola, Đorđe Rakić 8-3, Vukan Savićević 17-0.

Kurir sport

05:50 Miloš Ninković: Ambasada dobija gnusne poruke australijskih državljana