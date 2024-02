"TAKO JE, KAKO JE, PREĐI PREKO TOGA" Žena fudbalske zvezde OTVORILA DUŠU o životu u Saudijskoj Arabiji: Počela sam da PLAČEM!

Veliki novac, multimilionske ponude, sve to privuklo je mnoge poznate fudbalere da iz mnogo jačih evropskih liga odu u Saudijsku Arabiju i da tamo nastave karijeru. Kristijano Ronaldo, Nejmar, Karim Benzema, Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković-Savić, samo su neka od imena koja su tamo završila. Kakav je život u tom delu sveta? To je otkrila supruga Rijada Mareza.

Tejlor Vord ispričala je dosta detalja u vezi toga. Od momenta kada je saznala da će morati da zameni Mančester za Džedu i da više neće gledati svog izabranika u Premijer ligi. "Te reči me progone. Gledala sam društvene mreže i ta cela nedelja bila je pravi emotivni rolerkoster. Bila sam u šoku, nisam imala nikakvu ideju šta me čeka. Jedan dan planiramo povratak Rijada u Englesku na pipreme sa Mančester sitijem i onda preko noći se sve menja i treba da idemo u Saudijsku Arabiju", počela je Tejlor priču za "Dejli Mejl".

foto: Jean Catuffe/Dppi / Zuma Press / Profimedia

Ona je među ženama fudbalera koje će biti deo novog serijala "Udate za igru". Jedan od detalja koji će biti prikazan je momenat kada ona plače zbog odluke o odlasku. "Emocije su me preplavile, bila sam u šoku, nisam očekivala to uopšte. Rijad je direktan, ne ulepšava stvari, kaže onako kako je. Samo mi je rekao 'tako je kako je, moraš da pređeš preko toga'. Ja sam mnogo emotivnija, zato se tako dobro slažemo zajedno."

Marez, petostruki šampion Premijer lige, tako je morao da "pakuje kofere", iako to nije bio plan. "Bili smo na odmoru kada su počele spekulacie oko toga. Rijad je imao još nekoliko godina ugovora sa Sitjem, navikao se već na sve tamo. Kada god smo razgovarali usledilo je objašnjenje 'nećemo nigde još, razmišljaćemo o tome za nekoliko godina'. Čula sam za interesovanje iz Arabije, ali nisam tome pridavala značaj. On se vratio se kući dva dana pre nego što je bilo predviđeno, pred početak priprema. Spremala sam se za povratak u Mančester i to je to. Onda me je pozvao dok sam sedela na plaži i rekao mi samo 'Selimo se, idem sutra i to je to'. Dao je telefon jednoj devojci što radi u klubu i ja sam počela da plačem, nisam mogla da verujem da se to dešava i to tako brzo. U jednom momentu se spremaš za novu sezonu, pa u drugom se pozdravljaš sa svima.

Džordan Henderson je sa porodicom pobegao iz Arabije i otišao u Ajaks, dok je za Tejlor priča potpuno drugačija. "Za sada je iskustvo života ovde odlično. Nema alkohola, tako da nema čaše vina. Doduše, prijatno sam iznenađena čega sve ima ovde. Osećaj je nekako drugačiji, opušteniji, tiši i mirniji. U Mančesteru je sve bučno, svašta se dešava. Rekla bih da mi najviše nedostaje to što ne viđam toliko porodicu i prijatelje. Što se ljudi tiče, ljubazni su i to me je najviše šokiralo. Ne može da se poredi sa Britanijom. Stvarno uživam, kao da sam na odmoru, ne osećam se kao da smo se preselili ovde.

foto: Eamonn and James Clarke / PA Images / Profimedia

Zbog zakona koji važe tamo, dosta stvari je zabranjeno. "Bila sam zabrinuta zbog određenih restrikcija i svega što sam čula, mada to nisam toliko primetila kada sam došla ovde. Rekla bih da je opuštenije nego što ljudi predstavljaju. Ne pričam ovo red radi, zaista mi se sviđa ovde, uživam, dobili smo svoju kuću. Plaže su prelepe, prodavnice, restorani, sigurno ću biti ovde i u bliskoj budućnosti."

Njih dvoje su ušli u vezu pre tri godine, Rijad se razveo od Rite Džohal i osvojio srce devojke za koju se spekulisalo da se zabavljala sa Serhijom Aguerom. "Od kada smo počeli da se zabavljamo dogovorili smo se da ću biti uz njega gde god da ode i da je takva karijera fudbalera. Rekla sam mu odmah da ćemo biti zajedno gde god to da bude i da znam da su karijere fudbalera kratke i da treba da iskoriste svaku šansu. I on i ja želimo najbolje za našu porodicu i uvek razgovaramo pre velikih odluka. Ne bi ni on prihvatio da ode negde gde je loše."

Na kraju je pričala i o tome kako je porodica na sve to reagovala. "Moja porodica bila je šokirana kada je čula sve to, na početku je bilo tako. Promenili su se ubrzo, pružili su nam podršku. Moji roditelji žive u Dubaiju, na oko dva sata leta od nas, bili su već šest-sedam puta kod nas, dolaze da me vide i to je lepo. Baka i deka su i dalje u Britaniji i njima je baš teško palo, ali je to samo pet, pet i po sati leta. Putovaćemo i tamo, dolaziće i oni ovde, viđaćemo se. Naš plan trenutno je da budemo ovde još nekoliko godina, stvarno nam je lepo i uživamo. Naravno, znam da u prelaznim rokovimasvašta može da se desi, ali Rijad stvarno uživa u klubu, sve mu se dopada", zaključila je Tejlor Vord.

Kurir sport / Mondo / Daily Mail / Ž.S.

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta