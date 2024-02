ČARAPANI OPTIMISTI PRED GOSTOVANJE U BEOGRADU: Napredak protiv Voždovca na krovu TC "Stadion"

Napredak u narednoj prvenstvenoj utakmici u ponedeljak (17 časova) gostuje kod Voždovca, na krovu TC „Stadion“.

-Susret sa Voždovcem čekamo u dobrom ambijentu i naboju, bez obzira na rane što nas peku od prošle utakmice. Znamo da idemo sjajnoj, mladoj i poletnoj ekipi, koja je ostavila dobar utisak na gostovanju kod Crvene zvezde. Inače, Voždovac važi za klub koji već godinama ima svoju ideju i filozofiju igre, bez obzira što igrači i treneri dolaze i odlaze. I respekt za to. Što se nas tiče, svesni smo da nas čeka težak posao, ali svaka utakmica ima svoju težinu i vrednost. Ne možemo računati na Stefana Jovanovića, koji ima parne žute kartone, kao i Sadikovića, koji je povređen. Nikola Marinković se polako vraća i to me raduje, jer u pitanju je mlad igrač, koji ima vrednost, kaže šef stručnog štaba Vladimir Gaćinović.

Čarapani u ovaj meč ulaze pojačani, jer će, posle suspenzije zbog kartona, mesto u odbrani zauzeti mladi reprezentativac Nemanja Đeković.

-Imaćemo sada više prostora za manevre i rotacije, za razliku od prošle utakmice, što se i odrazilo na rezultat. Ne volim da tražim alibi, ali sigurno je da će nam Đeković mnogo značiti.

Odsustvovaće Stefan Jovanović, pa zato imam još uvek nekih dilema, ali sigurno je da će biti rokada, da li mesto za mesto, ili ćemo menjati formaciju, videćemo na naredna dva treninga.

Optimizmom zrači pouzdani golman Vladimir Savić:

-Analizirali smo igru rivala, ali se više bavili sobom. Ukoliko ispravimo greške sa prethodne utakmice i ako budemo bili na takmičarskom nivou iz finiša jesenje sezone, verujem da neće biti problema i da ćemo se vratiti sa bodovima iz Beograda.

Kurir sport / Ž. Milenković

