U PRVOM PLANU TREBA DA BUDE DRUŽENJE I VASPITANJE DECE! Zdrava priča OFK Žarkovo i trener koji, pre svega, pravi dobre ljude!

Fudbal je u Srbiji broj jedan i tu nema nikakve dileme. Gotovo da nema deteta i osobe koja nije bila oduševljena tom magičnom igrom. Upravo su deca i rad sa njima najvažniji segment ovog sporta. Najbitniji je kvalitetan sistemski rad kako bi ta deca izrasla u dobre sportiste,ali i što je još važnije u dobre ljude. Da bi u tome uspeli potrebni su mladi i motivisani treneri koji će pre svega biti pedagozi i učiti mališane pravim vrednostima.

Takav jedan primer jeste Fudbalski klub Žarkovo gde se pod budnim okom mladog trenera Nikole Škundrića razvija između 40 i 50 mališana željnih pre svega igre i druženja.

- Od septembra smo počeli da razvijamo bazu što se tiče dece od 5-11 godina, dakle taj najmlađi uzrast. Ja radim uglavnom sa njima. Trenutno u pogonu imamo između 40 i 50 mališana u zavisnosti od vremenskih prilika, jer je sada zima, a mi smo na otvorenom. Ja radim od 2014. godišta pa na dole - počinje priču mladi trener.

I pored zimskog i hladnijeg vremena kaže da nije teško napraviti trening, jer deca vole da dolaze i ne smeta im hladnije vreme.

- Iskreno nije mnogo teško napraviti trening zato što u klubu imam veštačku travu i reflektore i mogu da pravim noćne termine, te večernje termine. Pre svega da bi roditelji mogli da ih dovode, jer su oni mnogo mali da dolaze sami. Imam podršku kluba što je najbitnije. Oni vikendom imaju neko svoje takmičenje, neke svoje lige gde se oni druže sa drugarima iz drugih ekipa, upoznaju takmiče, socijalizuju. Upoznaju svoje prve momente radosti posle gola, tuge posle poraza - rekao je mladi stručnjak ono što je i najvažnije, a to je pravilan razvoj i vaspitanje te dece.

Pored igre, mladi strateg ističe da rezultat u tom uzrastu nikada ne treba da bude u prvom planu.

- Po mom mišljenju u tom uzrastu rezultat treba da bude na drugom mestu. Naravno da su oni srećni kad pobede, ali rezultat nikad ne bi trebalo da bude primaran u tom fudbalskom delu. Najbitnije je da se oni fudbalski razvijaju. Zato se to zove matični fudbal. To je kao kad krenete u vrtić, pa u školu, pa učite slova, pa prvi, drugi razred itd. Što se tiče socijalizacije, ja potenciram da upoznaju nove drugare, da idu jedni kod drugih na rođendane, da imaju dobre ocene u školi. Da upozanju drugare koji nosi različiti dres, da to nije ništa strašno, da je to isto drugar. Da uče jedni od drugih, tako da je akcenat na tome. Mnogo je rano pričati da li će neko od njih biti fudbaler ili ne, ali ne smemo pogrešiti da li će biti vaspitano ili ne. U tome mi najviše pomažu njihovi roditelji - ističe Škundrić.

Upravo u poslednjih nekoliko godina je česta pojava da su roditelji veoma "teški" i da imaju neke nerealne zahteve i ambicije prema deci već u tom najranijem fudbalskom uzrastu. Trener kluba iz Makiške šume kaže da ima potpuno suprotna iskustva.

- Mogu da kažem da ja nisam imao nikakvih nesuglasica. Od početka su naišli na neki moj stav kako treba da izgleda trening, kako treba da izgleda roditelj na sportskim priredbama i kako treba da izgleda dete koje učestvuje u na sportskoj priredbi. Stvarno nije bilo nikakvih problema. Ponosan sam na to da roditelji dece koju treniram kad nam protivnička ekipa da gol isprate to sa oduševljenjem, kad mi osvojimo turnir nisu ti koji od toga prave slavu. Prizemni su ljudi, imaju svoje obaveze i ovo im dođe kao hobi. Da dođu da isprate svoju decu kako fudbalski napreduju i da i oni upoznaju neke nove ljude sa kojima se susreću na treninzima. Tako da što se tiče roditelja ja za sada nemam nijednu zamerku. Ne postavljaju nijedno pitanje kako bi trening trebalo da izgleda, niti kako bi te lige trebalo da izgledaju. Nikad ne prave problem oko toga, što je me ni i bolje, jer nema sufliranja detetu. Da dete nema taj strah od greške, šta će mama ili tata reći, jer je strah od greške nešto najgore što može da se usadi detetu - poentira čovek koji se vidi da uživa u radu sa najmlađima.

Nije zanemarljiv ni finansijski aspekat, jer se u tom uzrastu obično plaćaju članarine koje za današnje vreme nisu ni malo jeftine. Nikola kaže da to zaista nije prioritet i da uvek može da se napravi ustupak detetu čiji roditelji to ne mogu da priušte, što je i najbitnije. Sport ne treba da bude luksuz već svima treba da pruža iste prilike i onima iz visokog staleža i oni koji nisu toliko platežno moćni.

- Naravno da uvek postoje ustupci u dogovoru sa klubom ukoliko neko od roditelja ne može finansijski da isprati tu članarinu uvek se izlazi u susret. Kao i za bilo koji turnir ukoliko roditelj nije u stanju da plati kotizaciju uvek se nađe rešenje. Što se tiče putovanja van Beograda, to je ostavljeno roditeljima, oni se sami dogovaraju i organizuju da li će jedan od roditelja da vozi četiri deteta. U suštini uvek gledaju da izađu u susret jedni drugima što je pohvalno. Nikad ne dolazimo u situaciju da dete koje dolazi iz malo teže finansijske situacije ne može da trenira fudbal, daleko od toga. Svako dete treba da ima jednake šanse, ne samo za fudbal, nego za bilo šta u životu. Da li je to umetnost ili nešto drugo, svako dete treba pravilno da se razvija bez obzira na to kakav mu je roditelj i kakva mu je finansijska situacija - promoviše prave vrednosti trener "zelenih".

Treba istaći i da sport služi da se deca sklone sa ulica, da ne budu prilika za momke sumnjivog izgleda, kao i da pogotovo u današnje vreme ne budu prikovani za kompjuterom.

- Naravno, kao i svi. Verovatno i profesori, roditelji i mi treneri se trudimo da deca što manje budu gojazna, da imaju detinjtsvo slično našem s tim što se vremena veoma brzo menjaju. Trudimo se da kroz trening deca uči neke osnovne stvari. U današnje vreme deca imaju mnogo veči pristup informacijama, dok je našoj generaciji teren bio jedina stvar koja može da nam odvuče pažnju. Naročito posle uspeha naših reprezentacija, mi smo bili po čitav dan na terenu, ako košarkaški osvoje nešto mi smo po ceo dan šutirali da koš. Taj momenat mašte je uvek sjajan, jer dete počinje da trenira fudbal gledajući Mesija,Kristijana Ronalda, Ronaldinja i onda zamišlja da je on taj. To im ne treba uskratiti, jer to je samo igra - zaključio je trener ovih mališana.

Bez obzira na to koliko će ovih najmlađih fudbalera sutra zaista igrati fudbal treba odati priznanje trenerima koji se trude da ove mališane usmere na pravi put, da sutra budu pre svega dobri i vaspitani ljudi, a ukoliko neko napravi karijeru to je samo plus. U svakom slučaju treba podržati svaku zdravu priču, a Ofk Žarkovo i trener Nikola Škundrić to svakako jesu.

