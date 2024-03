MLADA NADA SRPSKOG FUDBALA OTKRIVA ŠTA KORISTI KAO MOTIVACIJU ZA USPEH! Samardžić: Ne dozvoljavam pritisku da mi stane na put

Biser evropskog fudbala, kako vole da kažu za Lazara Samardžića, je mlada nada oko koga su se borile Nemačka i Srbija, ali i neki od najvećih svetskih klubova.

Rana popularnost i uspeh na terenu donose nemerljivo zadovoljstvo ovom igraču, ali i odgovornost i obaveze, koje neretko prati i pritisak očekivanja okoline.

Upornost, disciplina i podrška porodice bile su stub njegovog sazrevanja zahvaljujući kome je uspeo da pronađe način kako da pritisak pretvori u motivaciju.

U želji da inspiriše i druge kolege sportiste, Samardžić je deo nove adidas kampanje u kojoj otkriva šta je zapravo sve moguće kada se očekivanja i pritisci utišaju samo jednom rečenicom podrške - “You Got This”.

“Bez obzira na moje godine, mogu slobodno da kažem da sam trenutno razvio određeni način da vidim pritisak isključivo kao podsticaj i motivaciju. U početku, kada startujete da igrate na seniorskom nivou i na velikim stadionima sa ogromnim brojem ljudi, više razmišljate o tome šta bi se moglo dogoditi ako ne uspete da prođete dalje ili ako ne postignete gol. Potrebno je vreme da se naviknete i da se nosite sa tim pritiskom. Ali na kraju kada podvučete crtu shvatite da je sve ljudski i da svako greši, samo je važno iz svega nešto naučiti. Veliko olakšanje mi donosi to što znam da će me moja porodica, devojka i prijatelji uvek podržati bez obzira na sve. Zato koristim pritisak koji imam na terenu da ga pretvorim u nešto dobro i da me još više motiviše”, kaže Lazar Samardžić.

foto: Adidas Srbija

Odabir srpske reprezentacije bila je jedna od prekretnica u njegovoj karijeri, kada je bilo potrebno suočiti se sa tuđim očekivanjima.

“Debi za Srbiju bih pre opisao kao uzbuđenje nego kao pritisak. Bio je to veliki i poseban korak u mojoj karijeri. Neki ljudi su me kritikovali zbog izbora, ali to me motiviše više nego ikad da im dokažem da nisu u pravu i čini da postajem sve bolji”.

Očekivanja drugih poštuje, ali nisu presudni u izborima koje pravi, reč pritisak naučio je da doživljava na pozitivan način jer ga to vodi dalje.

“Ponekad postoje razmišljanja o tome kako fanovi doživljavaju neke situacije, ali opet, greške su ljudske. Prilično sam samokritičan. Čak i ako stvari idu dobro i imamo uspeha kao tim i ja lično, uvek ima prostora za napredak. Imam 21 godinu i to je sastavni deo puta jednog sportiste. To ne znači da nikada nisam zadovoljan ili da ne mogu da uživam u trenucima ili dostignućima. Naprotiv, morate uživati u stvarima i biti srećni zbog onoga što ste dostigli”, kaže Samardžić.

Tokom godina provedenih u renomiranim klubovima, kao i tokom nastupa u reprezentaciji, Lazar je igrao rame uz rame sa iskusnijim saigračima koji su mu pružili dragocenu podršku i smernice.

“Iskusni igrači su uvek korisni za učenje i ugled. Imao sam tu sreću da naiđem na mnogo dobronamernih na svom putu. Mnogi od njih imaju porodicu, decu, verovatno su u stanju da filtriraju pritisak na pozitivan način jer znaju da je važno uspeti i čine sve što mogu za to, ali ipak prioritet im je porodica. Tako je i sa mnom, porodica mi puno pomaže, mnogo pričamo o tome šta je dobro prošlo, šta je pošlo po zlu, kako bolje raditi na stvarima. Podrška i vreme koje su mi posvetili su ključ”, ističe Lazar.

Na kraju sveg Lazar potvrđuje snažnu poruka brenda adidas “You got this” koja dolazi kao trijumf i potvrda rada, truda i talenta.

“Dok učim kako da se nosim sa pritiskom na terenu, isto radim i u privatnom životu. Učim kako da budem zadovoljan odlukama koje donosim. Dok sam igrao u omladinskoj akademiji Herte, neki ljudi su već očekivali mnogo od mene, isto je bilo kada sam potpisao za Lajpcig, kao i za Udineze. Moji prvi koraci napravljeni izvan “kuće” i izlazak iz zone komfora su generalno bili uspešni kada se gleda.

