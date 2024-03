ŠTA SMO VIDELI NA 172. DERBIJU? Zvezda imala igru, Partizan želju i NESTVARNOG Jovanovića! Navijači položili ispit, sudija - NIJE!

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrali su nerešeno 2:2, a ovaj 172. večiti derbi bio je verovatno jedan od najluđih u istoriji.

Na Marakani smo mogli videti sve i svašta - nikad više prilika za pogodak, čak četiri gola, nestvarne odbrane, dominaciju jedne ekipe, srčanost i borbenost drugog tima, prelepu atmosferu i dve mrlje u vidu glavnog arbitra ovog meča i spornih izjava pojedinaca po završetku susreta...

Da krenemo redom...

Zvezdina dominacija i nestvarni Jovanović

Dugo se nije desilo da jedan tim napravi ovoliko prilika u derbiju. Ruku na srce, stanje na terenu često kreira rezultat ili broj igrača, pa ni ne čudi što je Zvezda imala inicijativu.

Ipak, 29:4 u šutevima, 12:3 u udarcima u okvir gola, posed lopte u odnosu 72:28... Čini se, previše!

foto: Printscreen / Sofascore

Fudbaleri Crvene zvezde imali su igru i dokazali su zbog čega ovaj tim vredi skoro dva puta više u odnosu na Partizan (Zvezda 61.68 miliona evra, Partizan 32.68 miliona evra, prema sajtu Transfermarkt), ali su crno-beli imali srce, želju da se odbrane i nestvarnog Aleksandra Jovanovića! I, skuplji tim ponovo nije pobedio!

foto: Starsport

Golman Partizana polako, ali sigurno izrasta u jednog od najboljih čuvara mreže u istoriji kluba iz Humske i ako nastavi u ovakvom ritmu o njemu će pričati i generacije koje dolaze. Prava je šteta što je konkurencija u reprezentaciji Srbije takva da Dragan Stojković Piksi ne zna šta će sa čuvarima mreže, te je realno da Jovanović ne može u prvi plan. Da je rođen deceniju ranije, verujemo da bi golman Partizana, uz ovakve partije kakve pruža sada, bio standardan i ispred mreže nacionalnog tima.

Lepi golovi i još lepša atmosfera

Ovaj derbi odigran je pred 49.100 gledalaca i navijači oba tima položili su ispit sa desetkom! Bilo je manjih incidenata i slomljenih stolica na delu tribina na kom su se nalazili navijači Partizana, ali ništa što već nismo viđali na derbijima. Delije i Grobari napravili su spektakularnu atmosferu i motivisali su igrače da pruže svoj maksimum.

1 / 18 Foto: Nemanja Nikolić

Fudbaleri su im, sa druge strane, vratili zaista sjajnim golovima i potezima! Spajić je zakucao loptu u mrežu Jovanovića i "ubio pauka" u gornjem desnom uglu njegovog gola, Saldanja je ponovo bio na pravom mestu u pravo vreme, Kalulu je realizovao kontru koja se može ubaciti u fudbalske udžbenike, dok je Endijaj uspeo da se snađe u punom petercu Partizanovih igrača i pogodi glavom.

Pored ovoga, odlične partije pružili su i Mirko Ivanić, In Bom Hvan, Jung Džun Goh, Aldo Kalulu, pa i Nikola Antić, Uroš Spajić...

Konačno derbi koji nije bio uspavanka i u kom su mogli da uživaju svi - od navijača oba tima, pa do onih neutralnih ljubitelja fudbala.

Sudija pao na ispitu

Najslabiji pojedinac 172. večitog derbija bio je glavni arbitar Pavle Ilić. Kockao se FSS i pustio je debitanta na Marakanu, a to se po ko zna koji put pokazalo kao pogrešna odluka! Derbi moraju da sude najbolje sudije, domaće ili strane - kako god, a ne arbitri koji su u dosadašnjem toku karijere tek 14 puta delili pravdu u Superligi!

1 / 8 Foto: Nenad Kostić

Ilić je do ludila dovodio igrače i navijače oba tima, seckao je igru, srljao je iz greške u grešku, a nekoliko propusta bilo je za rubriku "verovali ili ne". Pavle Ilić je živi zid Partizana pri slobodnom udarcu Crvene zvezde sa ivice šesnaesterca stavio na daleko veću razdaljinu od predviđenih devet metara, drugi žuti karton Severine bio je sporan i za sudijske eksperte, čak je i opsovao Zahida kada mu je ovaj prigovorio...

Čovek sišao s tribine, odsudio 90 minuta i vratio se natrag#kkcz #kkp pic.twitter.com/p0oiWLhBO8 — Glengeri kontakti (@FuckinDeadbeat) March 10, 2024

Ovo je šesti debitant u šest vezanih večitih derbija, ponovo je bio u centru pažnje umesto igrača i ako se nastavi u ovom ritmu sigurno je da se neće završiti dobro!

Izjave koje ne priliče sportistima

I umesto da se posle veoma uzbudljivog i zanimljivog večitog derbija priča o igri, prilikama, golovima, navijanju i sjajnim odbranama, Uroš Spajić i Vladan Milojević potrudili su se da svojim izjavama bace još jednu mrlju na svetkovinu srpskog fudbala.

- Mislim da davno nije bilo ovoliko šansi na derbiju, neiksorišćenih. Zahvalio bih se navijačima, svaka čast i momcima, igrali smo sjajno, protivnik očigledno nije došao da igra fudbal. Svaka im čast, osvojili su bod, ali fudbal se igra 90 minuta, a oni su došli i valjali se 30, oni slave 2:2. Prikazali smo šampionsku igru, idemo dalje, nastavljamo dalje. Zvezda teži da pobeđuje, da igra lepo i da dominira, idemo dalje - rekao je Spajić i podsetio na dane kada je Lola Smiljanić svojim neprikladnim izjavama dospeo u centar pažnje.

foto: Nemanja Nikolić

U pobedi se ne ponesi, u porazu se ne ponizi, a u remiju - pokaži poštovanje prema rivalu! Spajić je odigrao kvalitetan meč, imao je čast i da nosi kapitensku traku posle izlaska Aleksandra Dragovića, dao je prelep pogodak... Ali se obrukao u izjavama!

Svojih pet minuta imao je i trener Zvezde Vladan Milojević koji je na konferenciji za medije, između ostalog, istakao sledeće:

- Od početka se pravi negativna atmosfera prema nama. Ne znam da li ćete pisati kako smo mi danas igrali ili nismo, ali ponavlja se ista priča. Mora da se napravi drugi scenario, druga priča da se napravi... Stalno se ponavlja da je neko kao favorizovan, a neko je kao potplačen... Kako god mi da odigramo, stvara se slika da nam je neko nešto poklonio. Moraju da naprave drugi priču... Partizan je trenutno prvi, a mi ćemo da se borimo. Samo se gledaju negativne stvari. Ovaj naš srpski fudbal nije tako loš. Da je bolji, ne znam šta bi se o tome pisalo. Ja se bavim ovim poslom i ja treba da štitim svoju profesiju i igru. Ovo je naš fudbal i nemamo bolji. Imamo predstavnike u Evropi, svi me pitaju kako je to moguće. Nisu pala mesta u Ligi šampiona sa neba. To je neko uradio. A, ta priča, neko je potlačen, a drugi klub je miljenik ovog ili onog, to je mnogo bušna priča - istakao je on, pa dodao:

- Nestvarno je osporavanje, neću to da dozvolim kao trener. Treba da se prestane da se priča o tome. Kada neko osvoji - sve je pošteno, kada drugi to uradi - ništa nije pošteno. To je hibridni rat... Ako je to sve tako, što mi nismo danas pobedili. Pokušavam da pustim dokle će to da ide. Ali ne vredi. I da smo pobedili, opet bi se pričalo kako je trebalo neki crveni karton, neki žuti karton... Onda bi se pričalo kako 'sila Boga ne moli' ili kako 'ptičice ne cvrkuću'. Postalo je degutantno, počele su da se šire te priče... Biću još žešći ako se to nastavi, jer ja pokušavam da se vratim ovde. Volim da radim ovde.

foto: Starsport

Kada se sve sabere i oduzme, deluje jako neukusno da se posle derbija koji je opravdao očekivanja čuju ovakve izjave. I, posle svega, može se zaključiti jedno - 172. večiti derbi konačno je ličio na svetkovinu srpskog fudbala i bio je jedan od najluđih u istoriji okršaja Crvene zvezde i Partizana, te sada svi sa nestrpljenjem možemo da čekamo i sledeći!

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:17 Atmosfera pred 172. večiti derbi