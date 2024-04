SAN MI JE DA IGRAM ZA A TIM SRBIJE! OSTVARIĆU GA: Niko ne treba da sumnja u patriotizam mladog štopera Milana!

Srbija još nije videla Jana Karla Simića u dresuA reprezentacije. Defanzivac Milana se nada da će uskoro ostvariti dečačku želju.

Selektor Dragan Stojković Piksi imao je nameru da u martovskim prijateljskim utakmicama protiv Rusije (0:4) i Kipra (1:0) pruži priliku Janu Karlu Simiću da debituje za A tim. Međutim, na molbu selektora omladinske selekcije Radovana Krivokapića, da mu je štoper Milana potreban u kvalifikacijama za EP, Piksi je odlučio da izađe u susret mlađem kolegi. I umesto da igra kao centralni štoper za A tim, mladi Simić bio je zadnji vezni u kadetskoj selekciji?!

Ta informacija izazvala je sumnju kod mnogih navijača reprezentacije Srbije koji su se našli u neverici. Naime, Jan Karlo Simić rođen je u Nemačkoj, u mestu Nirtingen i shodno tome ima priliku da zaigra i za "Pancere". Pojavio se crv sumnje da bi mladog defanzivca Srbiji mogla da preotme Nemačka, kao što je to slučaj sa Aleksandrom Pavlovićem, veznim igračem Bajerna.

Međutim, ako je suditi po onome što je izjavio za klupski kanal "Milan TV", onda ne treba sumnjati u patriotizam Jana Karla Simića.

- Počeo sam da igram za reprezentaciju Srbije do 16 godina. To je bilo moje prvo iskustvo međunarodnog fudbala. Prošle godine smo igrali na Evropskom prvenstvu u Izraelu i osvojili smo treće mesto. San mi je da igram za seniorski tim. To je moj cilj i nadam se da ću ga ostvariti - rekao je Simić.

Mladi srpski fudbaler ima 18 godina i visok je 186 centimetara. Počeo je da igra fudbal u Štutgart Kikersu, a onda je prešao u Štutgart čiju je prošao omladinsku školu. Za Milan je potpisao u avgustu 2022. godine. Ove sezone je debitovao je u Seriji A kod trenera Stefana Pijolija. Ukupno je odigrao šest mečeva za prvi tim "Roso-nera" i postigao gol.

