IZLETEO IZ AUTA, PA SE SUKOBIO SA KLINCEM! Igrač Barselone napravio VELIKI SKANDAL: Nasrnuo na dete posle SRAMNIH UVREDA (VIDEO)

Fudbaler Barselone, Injigo Martinez, našao se u centru pažnje jednog skandala kada se sukobio sa detetom na ulici.

On je zaustavio svoj automobil, izleteo i nasrnuo na dečaka koji ga je na sraman način vređao, dok je druga osoba sve snimala.

- Poslednji put da me nazivaš glupanom! Poslednji put! Poslednji put da me vređaš. I tvoj drug isto. Poslednji put da me vređaš. Poslednji put. Poslednji put da me vređaš - vikao je Martinez i pokazivao prstom ka dečaku.

Tremenda la valentía de Íñigo Martínez dejando el coche abierto en Barcelona sin miedo a que se lo roben. pic.twitter.com/x5JAxtQTBO — Llourinho (@Llourinho) April 1, 2024

Srećom, sukob se nije pretvorio u fizički okršaj, već se besni Martinez brzo vratio u kola, ali je ovaj snimak "zapalio" društvene mreže.

Injigo Martinez u Barselonu je stigao prošlog leta iz Atletik Bilbaa i od tada je odigrao ukupno 19 utakmica.

Kurir sport / Ž.S.

