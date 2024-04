"KADA SE NAJAVI TERORISTIČKI NAPAD, ONDA..." Gosti jutarnjeg programa bez dileme: Da li će Liga šampiona proći bez terorizma?

Teroristička grupa “Islamska država” zapretila je napadom na četiri stadiona koji su domaćini prve utakmice četvrtfinala Lige šampiona.

Prve dve utakmice igrane su sinoć u Londonu i Madridu, a večeras su na progranu druga dva meča - jedan u Parizu, drugi ponovo u Madridu.

Na društvenim mrežama pojavila se jeziva fotografija, koju je objavila fondacija "Al Azim", a koja govori o navodnoj nameri Islamske Države da će doći do napada na četiri stadiona, uz preteću poruku.

Naša redakcija kontaktirala je i policiju u Londonu koja nam je odgovorila da je svesna pretnji.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali moguće napade na najvećoj klupskoj fudbalskoj manifestaciji, bili su Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji i Vojislav Milošević, direktor Centra za antiterorizam.

Karan tvrdi da Evropa i Amerika strepe od odgovora na teroristički akt u Moskvi:

- Interesantan je taj trenutak kada je odjednom islamska država postala velika pretnja za Evropu. Taj trenutak vezan je za terosistički akt u Moskvi koji je odneo 145 života i negde 500 ozbiljno povređenih civila. Sada odjednom, nakon toga, kada su ruske službe istraživale i došle do nekih tragova, FSB tvrdi da tragovi vode prema Ukrajini, ali ujedno spominju britansku i američku. Odmah nakon toga, Evropa biva uzdrmana raznim pretnjama. Sada, sigurno Evropa, pa i SAD, strepe od nekog odgovora, ako ruske službe, ne sudski, ali ako se uvere ko iza toga stoji, da i ta država može da oćekuje teroristički napad. Drugo, da li znate koliko puta su manje šanse da oni to urade, ako unapred najave, jer upravo sa tim stadionima koje najavljuju, oni daju do znanja gde će biti akcija. Time umanjuju šanse da se to zaista i dogodi. To izgleda kao pretnja nekoj državi pred leto, kako bi joj se narušio turizam.

02:51 KADA SE NAJAVI TERORISTIČKI NAPAD, ONDA... Gosti jutarnjeg programa bez dileme: Evropa i Amerika strepe od OVOG ODGOVORA

Milošević je komentarisao to što su pojedine države objavile strah od terorističkih akcija, dok su neke rekle da ne žele dizati paniku među građanima:

- Mislim da nije ispravno ni jedno ni drugo i da se igrom reči, praznih pretnji, povećanjem zaštite, ovi govore ne treba da se zaštitimo jer dižemo paniku. Pa oni već tako dižu paniku. Inače, dve sinoćne utakmice su bile pune gledalaca, a nije bilo incidenta. Očekujem da će i danas proći isto. Biće pune i protećiće u miru.

