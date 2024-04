CRNO-BELI NA SKENERU KURIRA: Krunićevo VEČE ZA PAMĆENJE završeno porazom! Pamtiće se Severinin gol "za Puškaša" i kiksevi odbrane!

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 3:2 u 173. večitom derbiju. Partizan je dva puta vodio, ali su crveno-beli stigli do preokreta i važna tri boda. Igrači tima iz Humske našli su se na skeneru Kurira, a evo kako smo mi videli njihovu igru.

Miloš Krunić - 8.5

Briljirao na debitantskom derbiju, ali nije mogao sve sam! Zamenio je Aleksandra Jovanovića na maestralan način, pa je i pored tri primljena gola i penala koji je napravio bio najbolji pojedinac u ekipi Partizana. Ostavljen na milost i nemilost Mirka Ivanića u 14. minutu, pa je posle kriminalne greške Bojana Kovačevića, zakasnio je sa reakcijom i napravio penal koji je umalo odbranio. Bio je siguran tokom čitavog meča, a u finišu prvog poluvremena skinuo je zicer Bukariju i već tada je bilo jasno da bi mogao da izraste u heroja.

Na njegovu žalost, to neće biti, i pored maestralne partije. U 60. minutu imao je novu fenomenalnu odbranu kada je skinuo novi zicer. Endijaj je šutirao glavom iz peterca, ali je Krunić bio maestralan.

Pre gola Zvezde koji je poništen posle reakcije iz VAR sobe skinuo je još dva zicera, ali nije mogao sve sam.

U 85. minutu nova panterska reakcija kojom, uz pomoć stative, zaustavlja Hvanga. Ipak, u 90. minutu izgubio je duel sa Endijajom koji ga je "bocnuo" i pogodio za 2:2, a devet minuta kasnije imao je penal Kataija na ruci, ali nije uspeo da odbrani. Partizan je izgubio, a Miloš Krunić je neko ko nije zaslužio da bude poražen večeras.

Aranđel Stojković (do 78. minuta) - 6.5

Savršeno se ubacio, a zatim i centrirao za pogodak Sameda Baždara. Pokazao je da je moderan bek koji zna da se ubaci u napad, a nije bio loš ni u odbrani. Sasvim sigurno najbolji deo Partizanove defanzive.

Svetozar Marković - 5.5

Bolji deo, ponovo lošeg, centralnog tandema poslednje linije Partizana, ali je takođe imao dosta grešaka. Ispao kod šanse Bukarija u finišu prvog poluvremena, ali ga je golman Krunić sačuvao. U nastavku podigao nivo igre i defanziva Partizana delovala je malo sigurnije i čvršće. A onda se desio sam finiš, prekid filma i duel sa Šerifom Endijajom koji je izgubio, te je Zvezda stigla do izjednačenja. Tražio je faul, ali je morao da bude čvršći u duelu.

Bojan Kovačević - 5

Njegova katastrofalna greška prethodila je penalu Crvene zvezde. U prvom poluvremenu nesiguran, sa dosta zakasnelih reakcija i problema sa ofanzivom Zvezde, u nastavku malo bolji uz žuti karton koji se ne dobija ni u petlićima. Imao je par dobrih intervencija, ali daleko više izgubljenih duela i ne može dobiti prelaznu ocenu.

Nikola Antić - 5

Ispadao je često, Osman Bukari ga je preletao poput brzog voza tokom prvog poluvremena. U nastavku je popravio igru u defanzivi, a onda - prekid filma i penal koji je napravio u nadoknadi drugog poluvremena kojim je Zvezda stigla do pobede. Može i mora daleko bolje.

Leonard Ovusu - 5.5

Dobio karton, pa se igrao sa živcima navijača kada je povukao Kataija u drugom poluvremenu i rizikovao isključenje. Neprimetan u napadu, sa dosta propusta u odbrani.

Denil Kastiljo (do 67. minuta) - 6

Bio je zadužen za defanzivu i odradio je svoj zadatak korektno. U 67. minutu morao da izađe iz igre posle žestokog sudara sa svojim golmanom Krunićem.

Ksander Severina (do 89. minuta) - 7.5

Jedan od najzaslužnijih za prvi gol Partizana. Povukao je kontru, prošao po desnoj strani, uposlio Stojkovića koji je savršeno centrirao Baždaru i crno-beli su poveli. Igrao je odlično, a za to je nagrađen u drugom poluvremenu kada je postigao prelep gol, iz kategorije "za Puškaša" i vratio je vođstvo Partizanu. Uz golmana Krunića najbolji pojedinac crno-belih na terenu. Čim je izašao, Zvezda je postigla dva gola i okrenula utakmicu.

Gajas Zahid - 5.5

Neprimetan, ali je namestio gol Severini. Od igrača njegovih kvaliteta očekuje se da zada daleko više problema protivniku.

Jong Jun Goh (do 78. minuta) - 6

Može daleko bolje. Vidi se da je u pitanju čovek poteza koji u trenutku zna da napravi pakao odbrani protivnika. To je uradio i u 28. minutu kada je pogodio stativu i malo je falilo da vrati Partizan u vođstvo. Pretrčao je mnogo, ali je u nastavku posustao sa snagom. Da je postigao pogodak zaslužio bi veću ocenu, ovako, jedna jaka šestica.

Samed Baždar (do 67. minuta) - 6.5

Meč počeo u reprezentativnom maniru, a potom je jednostavno nestao. Imao odličnu šansu na samom startu, ali je Glazer savršenom odbranom uspeo da ga spreči da se upiše u strelce. Već desetak minuta kasnije uspeo je da postigne pogodak tako što je iskoristio sjajan centaršut Aranđela Stojkovića i glavom sproveo loptu u mrežu Zvezde. Od tada, potpuno odsečen i bez prilika. Za početak meča - čista desetka, za nastavak, daleko ispod proseka.

Mateuš Saldanja (od 67. minuta) - 5.5

Kada je ušao poput sidraša na futsalu zadržao je loptu par puta, ali se vidi da izlazi iz povrede. U maniru Karima Benzema malo je falilo da iskoristi kiks Omrija Glazera i na bizaran način donese izjednačenje Partizanu. Da li će u Kupu dobiti više prostora ostaje da se vidi.

Mateja Stjepanović (od 67. minuta) - 5

Čim je ušao izgubio je duel sa Kataijem i Zvezda je izjednačila, ali je na njegovu sreću VAR poništio ovaj gol. Posle toga neprimetan i ispod proseka.

Aleksandar Filipović (od 78. minuta) - 5

Uveden da zatvori prilaze golu, ali u tome nije uspeo.

Aldo Kalulu (od 78. minuta) - 5

Poput Filipovića, ušao je da zatvori prilaze golu, a Zvezda je napravila preokret. Toliko o analizi njegove igre.

Bibars Natho (od 89. minuta) - 5

Ušao u finišu, pa neplanirano zbog velike nadoknade igrao više od 20 minuta. Nije uradio apsolutno ništa i ne može da zasluži prelaznu ocenu.

Albert Nađ - 5

Iz Urgentnog centra stigao je na Marakanu i vodio je ekipu i pored zdravstvenih problema. Ipak, to nije uradio na najbolji mogući način... Promašio je sa svim izmenama, ali ostaje pitanje da li ih je on određivao ili je to bila odluka kompletnog stručnog štaba. Kako je došao na utakmicu, tako se utakmica i završila, neuspešno po crno-bele.

Kurir sport / Žarko Sokić

