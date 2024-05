DRAGOVIĆ SE PROTIV ČUKE OPRAŠTA OD ZVEZDE: Veoma mi je teško, ali doneo sam odluku u dogovoru sa porodicom

Aleksandar Dragović, kapiten Crvene zvezde će se na utakmici protiv Čukaričkog oprostiti od voljenog kluba.

Tu odluku je na prijateljskom sastanku saopštio upravi kluba. Veliki igrač postaješ onog trenutka kada ispuniš svoje dečačke snove, a o ljubavi prema Zvezdi si svima zadao domaći zadatak. Kada shvatiš da uprkos tome što imaš više od 100 utakmica u najboljim ligama na svetu i u dresu reprezentacije, nećeš biti sve ono o čemu si maštao, ako ne obučeš crveno-beli dres, e onda si ti zvezdaš od glave do pete! I sve ono što si ikada uradio staje u taj osećaj kada izađeš iz čuvenog tunela, a oko tebe 50 hiljada zvezdaša, jer to je nešto drugo, to nije samo fudbal. To je ispit karaktera koji si ti položio čistom desetkom.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Veliki čovek ostaješ kada i posle svega toga budeš svaki dan nasmejan, srdačan, raspoložen. Kada postaneš svestan da si ti klub koji predstavljaš i koji voliš, onda u svakom trenutku znaš kako treba da se ponašaš. Hvala ti što si nas sve još jednom podsetio koliko je Zvezda moćna i koliko Zvezda može da se voli. Zidovi Marakane će zauvek pričati o jednoj velikoj ljubavi, a tvoji klizeći startovi će biti urezani u glavi svih navijača koji te toliko obožavaju.

"Hvala Crvenoj zvezdi na izuzetnoj ponudi i na svemu što mi je dala. Veoma mi je teško, ali doneo sam odluku u dogovoru sa porodicom da se vratim u Austriju", rekao je Dragović nakon što je saopštio svima svoju odluku.

Navijači, dođite sutra na utakmicu protiv Čukaričkog koja je na programu od 19 časova i pozdravite Aleksandra Dragovića!

(Kurir sport)