VELIKI DERBI KRAJ ĐETINJE: Sloboda sa novim pojačanjem dočekuje Metalac iz Valjeva!

U Užice u subotu dolazi ekipa Metalca iz Valjeva, koju su Užičani dobili u prvom kolu na gostujućoj utakmici i to sa 20 razlike. Sada, i jedni i drugi, imaju veliku želju za pobedom, jer Sloboda se nalazi na 7. mestu sa 20, a Metalac na 13. sa 18 bodova.

„U subotu će biti jako bitan momenat za nas, jer je reč o veoma teškoj utakmici. Pozivam publiku da dođu u što većem broju, jer nam mnogo znači da tribine budu pune. Pobeda nam je bitna, kako bi dobro završili ovi polusezonu“, naglasio je Nikola Hristov, košarkaš KK Sloboda Užice.

„I dalje smo u dobrom raspoloženju, a treniramo sa tim što imamo. Međutim, sada je kod nas nešto bolja situacija, posle ove pauze od 15 dana. Hristov se vratio posle povrede, Otašević takođe opet trenira, a jedino ko nam nedostaje, i to dosta, to je mladi Sava Trajković, ali on će biti spreman za nove utakmice od 15. januara“, kaže Vladimir Lučić, trener KK Sloboda Užice.

U Slobodu je ovih dana stiglo i novo pojačanje. Reč je bivšem košarkašu Vojvodine, koji ima 24 godine, i igra na poziciji 3, 4.

„Doveli smo Marka Brankovića, starog 24 godine. U poslednje dve godine igrao je za Vojvodinu i ima dovoljno iskustva. Sa nama trenira već mesec dana, završili smo registraciju za njega, tako da ga u subotu očekujemo na terenu, na poziciji 3,4“, naglasio je Lučić.

Nakon subote, Slobodi predstoji petanaestodnevna, i to zaslužena pauza, nakon čega će u Beogradu odmeriti snage sa istoimenom ekipom.

