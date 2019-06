NOVI USPEH SRPSKIH BASKETAŠA: Zemunci osvojili FIBA čelendžer u Mongoliji i obezbedili učešće na mastersu u Kanadi!

Oni su u finalu FIBA čelendžera u Ulan Batoru savladali ekipu novosadskog Limana sa 21:17 i tako osvojili kartu za učešće na mastersu u Saskatonu.

Dve srpske ekipe još jednom su dokazale zbog čega smo (u ovom slučaju) ‘zemlja basketa’ i prikazale sjajnu predstavu publici u Mongoliji. Pitanje pobednika rešeno je u samom finišu i to dvojkom Nikole Vukovića. Za najkorisnijeg igrača turnira proglašen je Nebojša Bošković, koji se nedavno priključio ekipi Zemuna i po svemu sudeći odlilčno prilagodio u novom timu, te zamenio povređenog Bogdana Dragovića.



Od samog početka tempo igre diktirala je ekipe Zemuna koja je prvo imala prednost od 3:1, a kasnije i 5:3 pogotkom Rašića sa distance. Uspeli su momci iz Novog Sada da se vrate i smanje na ‘minus jedan’, a u narednom napadu pogode za izjednačenje (6:6). Ovo je bila ‘opomena’ za Zemunce, nakon čega Rašić pogađa za dva, a Dugošija sjajno rolom vodi ekipu do 13:6. Do kraja Liman je uspeo da priđe na tri poena, odbijali su Zemunci napade rivala, a slavu u finišu pokupio je Nikola Vuković. On je 19. poen ubacio ispod koša, a onda se izvukao na šut za dva, što u njegovom slučaju nije česta pojava i pogodio za pobedu svoje ekipe.



Na putu do finala ekipa Zemuna savladala je domaći Taikar (15:10) i Ljubljanu (15:14) i to pogotokom Marka Dugošije u poslednjoj sekundi napada. Sa druge strane Liman je savladao Ulan Bator (21:17) i Korolev (21:18).

Kurir sport

Kurir