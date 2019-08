OPUŠTANJE PRED MUNDOBASKET: Košarkaši Srbije posetili carsku palatu u Šenjangu!

Košarkaši Srbije dočekali su slobodne trenutke između pripremnih mečeva i Svetskog prvenstva. Tako je Nikola Milutinov otkrio kako on i njegovi saigrači provode vreme u Kini u susret subotnjem meču protiv Angole na startu Mundobasket.



„Orlovi“ su glumili turiste u Šenjangu, gradu u kome su bez poraza okončali Austajger kup. Centar Olimpijakosa pohvalio se fotografijama ispred carske palate, jedne od simbola ovog grada, mesta gde je carska porodica provodila vreme, koja je izgrađena pre 400 godina.

foto: Printscreen Instagram



U međuvremenu, košarkaši Srbije stigli su u Fošan, grad u kome će početi učešće na predstojećem Svetskom prvenstvu u Kini. „Orlovi“ su imali let od Đenjanga do Guangdžoua koji je trajao tri sata i 45 minuta, a zatim su put nastavili autobusom, da bi posle sat i po vožnje stigli do Fošana.

Kurir / E.K.

Foto: Printscreen/Instagram

Kurir