Brajan Angola @angola_11 je novi košarkaš Partizana NIS. Doskorašnji igrač belgijskog Ostendea i MVP prošlogodišnjeg finala tamošnjeg šampionata, visok je 198 centimetara i igra na poziciji beka. Angola je rođen 6. aprila 1994. u mestu Viljanueva u Kolumbiji, a tokom svoje profesionalne karijere je igrao za razvojni tim Orlando Medžika, kao i za Ostende, sa kojim je osvojio titulu prvaka Belgije. Na koledžu, Brajan Angola je igrao za Nort Ajdaho i Florida Stejt. Novi igrač Partizana NIS, imaće pravo nastupa u ABA j.t.d. ligi. #KKPartizan #ABALiga

