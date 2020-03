MIJAILOVIĆ OTKRIO STRATEGIJU PARTIZANA ZA NAREDNU SEZONU: Crno-beli žele da vrate dva velika ljubimca grobara VIDEO

Navijače crno-belih je najviše zanimao igrački kadar za narednu sezonu.

"Godinama se zalažem za kontinuitet ekipe. Mi smo i ove godine napravili rezultate tako što smo napravili kontinuitet od prošle godine, kako sa stručnim štabom tako i sa samom ekipom. O ekipi za narednu sezonu će odlučivati stručni štab, ali će mnogo toga zavisiti i od toga kakve će nam biti mogućnosti sa te ekonomske strane. Nije realno u ovom trenutku govoriti o našem budžetu. Veliko je pitanje kakve će budžete imati ekipe. Mi ćemo dati maksimum i boriti se za što veći budžet", rekao je Mijailović.

Prvi čovek košarkaške sekcije crno-belih je zatim konkretno govorio o nekim igračima.

"Jaramaz ima ugovor za sledeću sezonu, ima ga i Volden. Sa Pejdžom ćemo da vidimo kakva je situacija, on je imao jako dobru sezonu u Partizanu. Ali, hajde da sačekamo da ovo sve prođe i da vidimo kakve su naše ambicije. Ja bih voleo da zadržimo kostur ove ekipe jer je pokazala da ima itekakav karakter i da zna da se bori."

Partizan je i pred start ove sezone želeo da vrati Vladimira Lučića i Dragana Milosavljevića, a kako stoje stvari, dvojica reprezentativaca će biti u žiži i ovog leta.

"Dao bih sve da se to desi, ali ne znam koliko je to realno. Mi smo njih želeli i prošle sezone, nisu nam se ispunile te želje. To zavisi i od njihovih ambicija i ugovora."

Pojedini mediji su spekulisali da Panatinaikos želi da angažuje Andreu Trinkijerija.

"Menadžer Andree Trinkijerija je izašao i rekao ovo što sada ja govorim. Andrea ima ugovor još godinu dana sa Partizanom. On je trener Partizana. Šta će biti u narednom periodu, to ćemo da vidimo."

