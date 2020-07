@djordje_gagic mijenja Apića sa kojim se #bcigokea rastaje sporazumno, a generalni menadžer Igokee Igor Dodik je objasnio: Igrač je dobio višestruko bolju ponudu koja se ne odbija, a mi ne želimo da mu stojimo na putu. Želimo ti svu sreću!! Đordje Gagić je novi igrač u reketu koji je produzio saradnju na 1+1 godinu!

