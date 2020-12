TOP OSAM JE I DALJE DOSTIŽAN! Čović o Radonjiću, Obradoviću, strancima i budućnosti srpske košarke!

Naravno udarna vest je povratak Dejana Radonjića na klupu crveno-belih

"Zvao sam Dejana na razgovor, pričali smo sat i po dva, sutradan je razmislio i dobili smo potvrdu da hoće da se vrati i da zajednički nastavimo sezonu. Nemamo publiku sponzore, nemamo mnogo čega, ne kukam ali tako je, ne odustajemo od ciljeva. Mi smo na polusezoni, imamo još 18 kola u EL i 15 u ABA, sve to mora da stane na osnovne ciljeve, osvajanje domaćih titula i pokušaj da u Evroligi uradimo što više", rekao je Čović u gostovanju na "TV Prva".

Uveliko se priča o igračkim promenama u Zvezdi

"Mi smo do sada iskoristili 18 od 20 igrača, tu se kriju određene promene, naravno trener i stručni štab određuju ko će doći, a naše je da to sprovedemo u delo u skladu sa mogućnostima. Početkom sezone Zvezda je bila ko mašina i onda smo pali dolaskom Ročestija i Brajanta, a sada je i Saša otišao. Oni se nisu uklopili u tim, nije bilo hemije, a i teško je igrati Evroligu i ABA ligu u ovom tempu, iako je to Zvezda godinama radila. I imamo neprijateljski pristup u regionu kada je Crvena zvezda u pitanju i kada su prisutne određene "udruge". Celo leto smo se bavili nevažnim stvarima, glupostima, sada ABA nema usvojene propozicije, proces se nastavlja, znamo ko je suvlasnik, ali je vreme izgubljeno i čekamo presudu. Dobro analiziramo sve kao i kriterijume suđenja".

Čović očigledno nije najzadovoljniji suđenjem

"Ja sam rekao dobro analiziramo. Nismo ni igrali najbolje, a u sport se svašta uvuklo. Nisam fudbalski čovek, tamo je tek svašta, pa sad nećemo o tome..."

Tabela Evrolige kaže da je Zvezda u donjem delu gde su takođe i Efes i Fenerbahče...

"Nije kasno za Top 8, razlika je 2-3 pobede i ukolko se stabilizujemo serija nas vraća. Nema navijača sada kada dođu protivnici u Beograd ne izgleda to isto kada su tu bili navijači, ambijent... ne mislim da je kasno možemo da uspemo u onome što je zacrtano"

Stranci u srpskoj košarci su sve češća tema.

"Jako je teško stvarati igrače i igrati Evroligu... Cene domaćih igrača su znatno skočile, mi smo hteli da dovedemo neke, ali to nije bilo u skladu sa našim budžetima. Zabrinut sam za budućnost naše košarke, pa i naša reprezentacija je izgubila od Švajcarske. Mi nemamo zaštitu, deca od 12 godina odlaze, letos sam pričao o tome i kako to rade Real i Barsa kada dovlače mlade igrače. Puno dece odlazi i tu moramo da potražimo zaštitu, više nas niko ni ne štiti", zaključio je Nebojša Čović.

