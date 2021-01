NEBOJŠA ČOVIĆ BACIO SVE KARTE NA STO: Zvezda želi Petruševa! Evo zatšto nisu došli Nedović, Dangubić, Jaka Blažič... (FOTO)

Supertalentovani centar Mege Filip Petrušev velika je želja predsednika Crvene zvezde Nebojše Čovića!

To je u intervjuu za "Mocartsport" otkrio upravo sam Čović, na pitanje koga bi iz ABA lige voleo da vidi u crveno-beloj opremi.

"Otprilike sve ono što smo hteli da dovedemo – doveli smo. Nije bilo nekih velikih odstupanja. Ali jeste bilo nekih događaja poput toga da se trenerima dosta široka lepeza igrača u ponudi koje su oni odbijali da dovedu. Jednostavno, nisu hteli da ih dovedu. Mi smo ove godine u ponudi imali Luku Mitrovića, Nemanju Dangubića, Nemanju Nedovića, Dragana Apića, Jaku Blažiča...

Toliko o onoj priči da Nebojša Čović određuje tim ili da upada u svlačionicu. Lično to ne radim, ali šta i da radim. Visoko sam kompetentan i stručan da i to mogu da uradim. To će opet da izazove komentare, ali zato i kažem. Tu sam da pomognem svakom treneru ako od mene zatraži mišljenje ili pomoć, da mu obezbedim uslove, angažujem igrača za koga smatra da će doprineti kvalitetu Crvene zvezde", rekao je Čović.

filip petrušev (desno) velika želja nebojše čovića foto: Mega Soccerbet/Ivica Veselinov

