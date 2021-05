BORBA ZA TITULU I EVROLIGU! Počinje finalna serija ABA lige: Zvezda dočekuje Budućnost!

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Budućnost u prvom meču finalne serije plej-ofa regionalne ABA lige.

Meč počinje u 18.30 u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da njegov tim čeka izuzetno tažak izazov u finalu.

"Rekao bih da su u finalu dva najbolja tima u sezoni. Očekivalo se tako možda od starta. Ono što sam prvo gledao, a kasnije učestvovao delovalo je realno. Fokus je na prvoj utakmici i na tome smo radili od momenta kada smo završili seriju protiv Igokee", kaže Radonjić.

Zvezda se suočava s velikim problemima pred start finalne serije. Naime, zdravstveni bilten nije dobar... Po svemu sudeći Radonjić na prvom meču neće moći da računa na Korija Voldena i Marka Jagodića Kuridžu.

"Kuridža neće biti spreman za prvi meč i izvesno je da će i Volden propustiti meč. Nije trenirao ni za duele sa Igokeom. Stanje se pogoršalo posle serije. Na nama je da damo više od maksimuma, da kontrolišemo njihov kvalitet i da pokušamo da budemo bolji uprkos situaciji", poručuje Radonjić.

Trener košarkaša Budućnosti Dejan Milojević rekao je uoči finala ABA lige da je njemu uvek bilo najlakše da igra finala i istakao da će u predstojećoj seriji najvažnije biti osnove košarke.

"Srećan sam što smo ovde, čestitke i Zvezdi, nije bilo lako doći do finala. Verujem da nas očekuju lepe utakmice, verujem da će ljubitelji košarke da uživaju i neka pobedi bolji".

"Meni je uvek bilo najlakše da igram finalne utakmice. Mnogo je teže bilo doći do finala, nego sada izaći na teren i dati sve od sebe. Samo to ću da tražim od momaka – da daju sve što mogu. Da li će to biti dovoljno za titulu, videćemo – nadam se da hoće", dodao je mladi stručnjak.

Po rečima Milojevića, prednost ima i njegova ekipa i Zvezda.

"Oni su, recimo, u kontinuitetu u finalima, branilac titule ima veće samopouzdanje, ali, s druge strane, ponekad je teže odbraniti, nego osvojiti. Zvezda i mi smo ekipe u kojima se zna ko šta radi. Zna se šta ima Zvezda, tu su Lojd i Volden, Davidovac koji igra sjajno važne utakmice, defanzivno Lazić i Dobrić rade veliki posao, u reketu su odlični Kuzmić i Noko. I mi i oni smo, jednostavno, dobri timovi", istakao je Milojević.

