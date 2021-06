USREĆIO JE DECU I POVREDIO ŠAKU: Autogrami koje će Jokić pamtiti do kraja života! HIT PRIČA

Igrao je za Megu i bio zvezda u usponu.

„Analiza je bila treninga, da li smo radili tegove, hvat, da li su u teretani šire ili uže šipke, drugačije nešto, da li je neka nova vežba bila… Jesi li u autobusu nosio torbu, držao se za nešto, jesi li ovo, jesi li ono? I na kraju, kada smo sve očistili od mogućnosti, došli smo do zaključka da se on upalio na potpisivanju autograma. Nije to stvarno problem slabosti šake, prosto, to je stvarno trajalo više od sat vremena, to uopšte nije bilo lako“, rekao je Marko Ćosić, kondicioni trener, u okviru dokumentarnog filma „Čovek koji pravi razliku“.

Sa osmehom je to prokomentarisao i Dejan Milojević, njegov nekadašnji trener u Megi.

„Nije mi žao što se to desilo, mnogo dece je usrećio tim potpisivanjem, mnogo dece je bilo“, naveo je Milojević.

