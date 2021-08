SMAILAGIĆ OTKRIO ŠTA JE PRESUDILO DA POTPIŠE ZA PARTIZAN: Definitivno, za sve je "kriv" Željko Obradović

Košarkaš Partizana Alen Smailagić rekao je danas da je za njegov dolazak medju crno-bele bio presudan dolazak Željka Obradovića i dodao da od predstojeće sezone "očekuje isto što i navijači".

"Definitivno je presudio Željko (Obradović) i uslovi o kojima sam pričao sa svima u klubu. To je stvarno glavni razlog, prvo trener pa onda uslovi", rekao je Smailagić novinarima u beogradskoj Hali sportova "Ranko Žeravica".

Novinare je zanimalo šta očekuje od saradnje sa Obradovićem.

"To ćemo još videti. On je mnogo dobar trener i očekujem da napredujem uz njega. U prvih par treninga mi je pokazao da imam još da učim i da ću mnogo naučiti od njega", rekao je Smailagić.

foto: Starsport

On je naveo i da "ovakav intenzitet treninga i ovakav način rada još nije doživeo".

"Oduševljen sam koliko on nama pokušava da objasni i koliko znanja ima. I da nam dokaže i pokaže da je on u pravu. I ako mi uradimo nešto, on nam pokaže da je moglo malo bolje", rekao je Smailagić.

Kako je rekao, njegova želja je da igra četvorku, ali da će to zavisiti i od trenera, utakmica, protivnika.

foto: Starsport

Doskorašnji krilni centar Golden Stejt Voriorsa rekao je i da je bilo prilike za napredak u NBA ligi.

"Napredovao sam i kao čovek i kao igrač. Trenirao sam sa košarkaškim gigantima, od kojih sam mnogo naučio, i naučio sam o životu mnogo više, da košarka nije samo ono na papiru samo akcija", rekao je on.

"Dosta su radili na meni i šutu za tri poena, ostajali posle svakog treninga sa mnom i doveli taj šut do nivoa do kog nisam verovao da će biti, popravili su mi šut, korigovali i stvarno se vidi napredak", dodao je.

foto: Starsport

Na kraju su ga novinari upitali i šta očekuje od predstojeće sezone.

"Očekujem isto što i navijači", kratko je odgovorio Smailagić.

Beta