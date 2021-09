PREDRAG DANILOVIĆ ZAPLAKAO NA KOMEMORACIJI IVKOVIĆU: On će biti zauvek moj selektor! Iznad svega ljubav kao prema pokojnom ocu

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović dirljivim rečima se obratio okupljenima na komemoraciji povodom smrti Dušana Dude Ivkovića u domu Narodne skupštine Srbije.

Danilović nije mogao da zadrži suze pričajući o velikanu srpske, jugoslovenske i evropske košarke.

- Imam obavezu da naglasim da Košarkaški savez ne bi bio danas ono što jeste bez Dude Ivkovića. Istorija srpske, jugoslovenske i evropske košarke je nezamisliva bez njega. Danas mnogi od nas ubiremo plodove njegovog poluvekovnog rada. Košarka nije bila deo njegovog života, ona je bila njegov život. Pošto sam bio veoma blizak prijatelj familije, prilično mi je teško ovo palo. Ponosan sam što sam za života njegovog rekao da ga volim i poštujem i što ću ga celog života voleti, kao i njegovu familiju. Mislim da smo se poslednjih nekoliko meseci čuli svaki dan, da sam ga često obilazio... Za sve što mi je bilo potrebno, za svaku bitniju odluku u košarci sam se prvo s njim savetovao. Sad je teško. On će da bude zauvek moj selektor, to je bio i to će da ostane. Iznad svega moja ljubav prema njemu kao prema mom pokojnom ocu - rekao je Danilović sa suzama u očima.

