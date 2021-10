ANTIVAKSER IZ GOLDEN STEJTA OČAJAN POSLE PRIMANJA VAKCINE: Nisam više vlasnik svoga tela!

Košarkaš Golden Stejta Endrju Vigins vakcinisan je protiv virusa korona i moći će da igra utakmice na domaćem terenu u San Francisku.

U San Francisku važi pravilo da samo vakcinisani mogu na sportske događaje. Vigins je tražio izuzeće iz verskih ubađenja, ali NBA liga je odbila njegov zahtev.

"Opcije su bile da primim vakcinu ili da više ne igram u NBA ligi. Nadam se da će za 10 godina sve biti u redu i da ću još biti zdrav", rekao je Vigins.

Da nije primio vakcinu Vigins ne bi mogao da trenira i igra utakmice na domaćem terenu i to bi ga koštalo više od 15 miliona dolara.

Primio je vakcinu, ali je razočaran jer je primoran da to uradi.

"Čini se da, ako želiš da radiš, nisi vlasnik svoga tela. Sve se svodi na to. Ako želiš da budeš deo današnjeg društva, uveli su pravila o tome šta stavljaš u telo. Nadam se da je puno ljudi snažnije od mene i da će nastaviti da se bori za ono u šta veruju i da će se za njih sve dobro završiti", rekao je Vigins.

Vigins ističe da se niko u njegovoj porodici nije vakcinisao.

"To nije nešto u šta verujemo. Oni znaju da sam primoran da to učinim. Svelo se na to da moram da primim vakcinu ako hoću da igram košarku. Imam 26 godina, imam dvoje dece i želim ih još. Pokušavam da radim nešto što će osigurati budućnost mojoj deci i njihovoj deci. Zato sam rizikovao i nadam se da će sve biti u redu", kaže Vigins.

Kurir sport