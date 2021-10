OBRADOVIĆ NA IVICI SUZA! Željko otvorio dušu kao nikada pre: Pričao o Dudi, Partizanu i prekidu prijateljstva sa Spanulisom!

Najtrofejniji evropski trener, Željko Obradović, u opširnom intervjuu koji je dao za grčki portal "Sport24" pričao je o svojoj karijeri, velikom prijateljstvu sa nedavno preminulim Dušanom Dudom Ivkovićem, povratku u Partizan, ali i odnosu sa jednim od najboljih košarkaša u istoriji Evrolige - Vasilisom Spanulisom.

Željko ne krije da ga je vest o smrti kuma i prijatelja Dude Ivkovića potpuno slomila.

"Bilo je rano ujutru i Dudina supruga Nena me je zvala. Bio sam u šoku. Pričali smo svakog dana pre toga. Bio je u bolnici, ali je svakako to bio veliki šok i nisam očekivao".

foto: Evroliga

Željko je otkrio da je Dudu upoznao davne 1988. godine u Čačku, dok je igrao za Borac. Duda ga je uveo u reprezentaciju i imao je veliko poverenje u njega, a 1992. godine ga je pozvao da mu bude asistent u nacionalnom timu.

"U tom periodu smo postali veoma bliski. Od prvog dana, nikada se prema meni nije odnosio kao prema mlađem. Uvek mi se obraćao sa velikim poštovanjem i uvek mi je pružao priliku. Često smo razgovarali nasamo ili nas dvojica i Dragan Kićanović. Bilo je tu mnogo lepih priča, smešnih stvari, divnih uspomena. Njegov humor je bio neverovatan. Zbog te prilike da budem stalno sa Dudom, naučio sam mnogo toga. Svi znaju kakav je trener bio, ali želeo bih da ljudi znaju kakav je on čovek bio. Uvek je pokušavao svima da pomogne. On je veliki prijatelj – zvao je uvek, a naročito kada su bili teški trenuci. To je pravi prijatelj. Kada je sve dobro u životu, tada imate mnogo prijatelja. Savetovao sam se sa njim kada god sam donosio neku veliku odluku. Zvao je i on mene, bili smo iskreni i razgovarali smo o svemu", na ivici suza rekao je Obradović.

foto: Printscreen

Duda je smatrao da je odluka Obradovića da se vrati u Partizan "visokog rizika".

"Objasnio sam mu da to nije pitanje rizika. Sve je u životu nekakav rizik. Ako prelazite ulicu, i to je nekakav rizik – to je život. Ljudi smatraju da je dolazak u Partizan rizik jer misle o mojoj karijeri. Svi me pitaju da li razmišljam o 10. tituli u Evroligi, ali ako ja odaberem da se vratim u Partizan, onda je jasno da o tome ne razmišljam. To nije moj cilj u životu. Cilj mi je da imam svoje igrače i da sa njima radim i uživam u velikoj meri. Da jurim desetu titulu verovatno bih strpljivo čekao šansu da se otvori u velikom timu. Želim drugu motivaciju u svom životu. Pomislio sam da je trenutak da se vratim u Partizan sada ili nikada više. Posle 28 godina mogu da živim u svojoj zemlji, da radim u svom klubu", iskren je Željko.

foto: Printskrin

Iskusni trener je istakao da je jedno što će zahtevati od svojih igrača da na svakom meču daju sve od sebe na terenu.

"Mogu da slušam svoj jezik, da budem sa ljudima koje razumem. Kako će biti na kraju? Ko to zna? Jedna stvar koju znam je da ljudi koji su u Partizanu i njegovi navijači imaju lojalnost koja je neverovatna. Sigurno će biti uz nas. Pred prirpemnu utakmicu sa Efesom rekao sam igračima: ‘Slušajte, navijači će vam oprostiti ako igrate loše, ali vam nikada neće oprostiti ako se ne borite, ako ne date 100 odsto.’ To je jedini rizik, ako se ne borimo. Rezultati i ostalo ... To je druga priča".

Željko je posle dosta vreme otvoreno pričao i o svom odnosu sa jednim od najboljih igrača u istoriji Evrolige, Vasilisom Spanulisom.

Spanulis je od 2005. do 2010. godine nastupao za Panatinaikos, koji je sa klupe tada predvodio Željko Obradović.

U želji da postane apsolutni lider tima, Spanulis je napravio neverovatan potez, odlučio je da iz Panatinaikosa pređe u redove ljutog rivala Olimpijakosa. To je izazvalo tektonske potrese u grčkoj košarci. Obradović nije mogao da mu oprosti izdaju i njihov lični odnos je zahladneo zbog šokantnog poteza Grka..

foto: Fonet

Ipak, Željko ističe da je on neverovatan igrač i pravi primer mladim igračima.

"On je napravio tako veliku karijeru jer je svaki dan smatrao prilikom da bude bolji. Uvek ga navodim kao primer svojim mlađim igračima, iskreno. Ne samo njega, navodim i Dijamantidisa, Slukasa, Jasikevičijusa, Đorđevića, Danilovića, Bodirogu… Kada je Spanulis dolazio u PAO pitao me je zašto ga želim jer je tim već imao Dijamantidisa i Lakoviča. Na kraju je on igrao najviše. U vreme kada je on otišao u NBA njegov menadžer me je zvao da mu učinim uslugu jer je već prošao rok za odlazak. Ali izašao sam u susret i nisam pravio problem jer je zaista želeo da ode u NBA. Na kraju smo se razišli, znate tu priču, ali kada je oborio rekord po broju poena u EL, ja sam kao trener Fenerbahčea na toj utakmici mogao samo da mu aplaudiram. Lični odnos nam se raspao, i on zna veoma dobro zbog čega. Želim mu sve najbolje u životu", kaže Obradović.

ZBOG DUDE ZAVOLEO BUZUKI Pored košarke zajednička ljubav Dude i Žoca bila je muzika. "Duda je prvi čovek koji me je odveo na buzuki u Solunu, a ja sam od tada postao zaljubljen u tu muziku. Tada nisam razmeo nijednu reč, ali sam video ljude koliko su srećni, shvatio sam da je to nešto jedinstveno. Naučio sam pesme, sada poznajem i pevače jer toliko volim tu muziku. I Duda mi je pokazao mnoge pesme. I u Srbiji smo često išli na muziku uživo – bilo je sjajno kako su se ljudi ophodili prema njemu", otkriva trener Partizana.

