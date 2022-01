ŽOC NEZADOVOLJAN UPRKOS POBEDI! Obradović: Nedostajalo je želje i koncentracije, katastrofalan skok!

Partizan je danas u gostima pobedio Studentski centar sa 93:83, u 16. kolu ABA lige.

"Čestitam ekipi Studentskog centra jer mislim da su odigrali izvanrednu utakmicu. Uspeli smo da odigramo najbolje u poslednjih par minuta i zahvaljući tome smo dobili. Mislim da nismo igrali sa dovoljno energije, ono što je najvažnije u sportu a to su želja i koncentracija, toga u našoj igri večeras nije bilo previše", izjavio je Obradović, a preneo klupski sajt.

Kao pokazatelj veće želje tima Studentskog centra Obradović je apostrofirao veći broj ofanzivnih skokova ekipe Studentskog centra.

"Dokaz za to je neverovatan broj ofanzivnih skokova ekipe Studentskog centra i što je meni kao treneru još važnije, a to je da su one "ničije lopte" uvek bile njihove, što samo pokazuje njihovu želje. Ne znam razlog zbog kog smo počeli i odigrali utakmicu većim delom na taj način. Moguće i da je došlo do zamora. Imaćemo sada važnu utakmicu u utorak, zatim u četvrtak protiv Mege i nadam se u subotu protiv Cibone" , rekao je trener crno-belih.

Partizan će sledeći meč u ABA ligi odigrati 20. januara protiv Mege.

