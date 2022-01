DINO RAĐA: Biramo da živimo kao psi! Zabole me za rat, ustaše, četnike i antivaksere! To su ljudi sa ograničenom inteligencijom

Dino Rađa, legendarni košarkaš, u intervjuu za novi broj Nedeljnika rekao je da ljudi na prostorima bivše Jugoslavije umesto normalnog života biraju da žive kao psi.

Rađa, slavni Splićanin, govorio je otvoreno o tome da je konačno došlo vreme da se prošlost zaboravi.

"Jasno mi je i imam spreman odgovor koji vredi za svako pitanje. Više me boli k***c za rat. Za četnike i ustaše, za antivaksere i sve ljude sa ograničenom inteligencijom koji nam ne daju normalno da živimo. Ne zanima me ko je prvi počeo, ko je više grešio. Odbijam da učestvujem u tim pričama, koje su samo hrana za idiote koji nemaju druge sreće nego da se mrze. Da, želim da vidim kako ljudi žive normalno. Kao da je bilo juče, sedamdesetih je bilo malo dražih gostiju od Nemaca. Hej, Nemci s kojima smo ratovali 25 godina ranije, bili su nam dragi gosti, a danas, 30 godina nakon rata, ljudi i dalje hrane dušu ovim pričama. Odlučujemo da živimo kao psi, a ne kao ljudi. I to me ubija. Tako da neću više o tome."

Neizbežna tema je bila "imaginarna" reprezentacija bivše države - Rađa smatra da bi Jugoslavija bila večni evropski prvak.

"Znači, od 1989. do 2225. godine nam ne bi niko prismrdio. Ali, utakmica s drim timom iz 1992, mislim da bismo to izgubili. Mi smo u toj utakmici bili tanki za još pet-šest igrača koji bi mogli da se isprse i suprotstave, ali mislim da ni svi zajedno kao Jugoslavija ne bismo dobili taj tim. A sve ostale američke timove posle, mislim da bi bilo na jednu loptu i da bi često odlazila na našu stranu."

Prisetio se Jugoplastike i jedne anegdote.

"Tokom snimanja čuvene serije 'La casa de papel' nešto ne ide kako treba i direktor fotografije okuplja ekipu. Drži govor i kaže: 'Ljudi, moramo biti malo kao Jugoplastika.' Sada kada je bila premijera pete sezone, odlučio sam da ga iznenadim. Otišao sam na premijeru i seo u drugi red. On je bio u prvom, odmah ispred mene. I kada se projekcija završila i svetla se upalila, video me", otkrio je Rađa i dodao:

"Čovek je umro od sreće. Poklonio sam mu žutu Jugoplastikinu majicu i on je pred par hiljada ljudi skinuo sve sa sebe, ostao go do pasa i obukao tu majicu. Eto kakav je fenomen Jugoplastika. Mi smo bili košarkaški Bitlsi."

Kurir sport