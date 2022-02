ZA 10 GODINA SAMO 2 IGRAČA SU IMALA PLATU VEĆU OD 400.000 EVRA! Crvena zvezda objavila primanja košarkaša i trenera!

Zvezda je objavila platne razrede po kojima je u protekloj deceniji plaćala igrače, u pitanju su neto sume, a imena košarkaša nisu navedena.

U tabelama je navedeno da su za poslednjih 10 godina od 110 igrača (65 domaćih, 45 stranaca od kojih su 7 iz regiona ABA) koji su nosili crveno-beli dres samo dvojica primali više od 400.000 evra.

Od te dvojice, jedan je i sada u klubu, dok je drugi bio u sezoni 2019/20, primali su i iznad 450.000 evra po sezoni.

foto: Profimedia

Na ovim tabelama interesantno je i to da su u sezoni 2011/12 čak devetorica igrača bila plaćena manje od 50.000 evra, a sada je to slučaj sa samo jednim.

Ove sezone, dvojica košarkaša igraju za plate u rangu od 50.000 do 100.000, petorica u rasponu od 150.000 do 200.000, jedan igrač ima između 200.000 i 250.000, četvorica su u opsegu 300.000 - 350.000, a trojica između 350.000 do 450.000 evra.

foto: Pritnscreen

foto: Pritnscreen

Trener Dejan Radonjić ima između 400.000 i 450.000 evra.

