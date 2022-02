KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! ZORAN SAVIĆ BRUTALNO ODGOVORIO ČOVIĆU: S njim ne pričam od 1996, a daće Bog da još 30 GODINA NE PRIČAMO!

Gostujući na TV B92 Čović je odgovorio i na pitanje zašto nije uputio poziv predsedniku rivalskog kluba Ostoji Mijailoviću napominjući da "razgovori moraju da se vode između ljudi poznaju stvari i koje imaju element međusobnog uvažavanja i koji nisu prešli crtu". Izneo je Čović i niz optužbi na račun prvog čoveka Partizana...

Pokušali smo da saznamo direktno od Zorana Savića šta misli o Čovićevom pozivu i da li će se odazvati.

- Taj poziv sigurno neću prihvatiti. Mogu da pričam oko sportskih stvari sa generalnim menadžerom Zvezde, a sa njim nemam želju da razgovaram ni u vezi čega. Čović često voli sebe da stavlja u istu ravan sa Željkom, sa profesorom Nikolićem... A on je čovek iz politike koji u košarci nije imao mesto dok ga tamo nije postavila ta ista politika. Pa je onda kroz sport i politički napredovao - kaže Savić za Kurir.

Koji je osnovni razlog zbog kojeg ne želite da razgovarate sa gospodinom Čovićem?

- Prvo, to je razgovor koji bi trebao da se obavi na nivou predsednika klubova, ali da se tu vratimo na priču o dostojnosti. Pa da obojica budu ljudi koji su napravili neke poslovne rezultate i zaslužili neka međunarodna priznanja u svom biznisu, a ne da jedan bude ceo život u stečaju i na državnim kreditima, a da drugog smatra i proziva kako je nedostojan. Partizan ima ozbiljne ljude u upravi, ugledne privrednike i uglednog i poslovnog predsednika. Obezbeđen je u klubu dobar sistem i redovne plate. Čitam da Čović priča da nije na istom nivou sa našom upravom. Pa i ja mislim da nije. Mislim da smo do sada bili super korektni i pozivali na smirivanje tenzija, ali ovakva prepotencija nakog jednog osvojenog trofeja od strane Čovića je prevršila svaku meru - naglasio je Savić.

Da li bi neko iz kluba ipak mogao da se odazve?

- Partizan ima ozbiljne ljude u upravi i verovatno najjači upravni odbor u sportu. Sastavljen je od ljudi koji imaju ime i ugled u Srbiji i koji prate Partizan svuda. Ja s njim ne mogu da pričam jer ne pričamo još od 1996, kad zbog njega umalo nisam propustio Olimpijske igre jer nisam mogao da dobijem srpsko državljanstvo. Daće Bog da još 30 godina ne pričamo. Ko je u Upravnom odboru Zvezde? Zna li iko? On je sve ljude spustio ispod sebe da on izgleda veći, lepši i valjda bolji košarkaš. Teško će on naći sagovornika na bilo kom nivou u Partizanu. Kaže da su mnogo bolji od nas? To onda valjda znači da će smeniti Deja Radonjića ako ih dobijemo. Iz iskustva njegovog prethodnog ponašanja, to se lako može zaključiti - rekao je sportski direktor crno-belih.

Čović je direktno optužio Partizan da je pre polufinala Kupa vršio pritisak ko od sudija treba da bude delegiran, a kasnije i na same arbitre.

- Lično nisam znao ni ko je predsednik sudijske komisije ni ko ih delegira do kraja utakmice sa FMP, dok klupko nije počelo da se odmotava. Niti poznajem Ličinu niti čoveka koji ga je zamenio. Urošu Nikoliću je objašnjeno da ne može da sudi Zvezdi i FMP i uradio je najnormalniju stvar koju bi napravio svaki pošten i imalo častan čovek, a to je da odustane od suđenja Kupa. Posle toga Ličina se razbolio, kao i još nekoliko sudija kada su shvatili da treba da sude Čoviću. Niko živ na Kupu nije znao ko delegira sudije. Mi sve što smo hteli, to su trojica poštenih i nepristrasnih sudija. Pojedine sudije kao da imaju Stokholmski sindrom. To sportisti ne mogu da objasne, trebaju nam psihijatri. Kao da ih je Čović jedno sedam, osam godina držao u zatočeništvu, a oni sada zaljubljeno gledaju u njega kako sedi u prvom redu - zaključio je Zoran Savić.

