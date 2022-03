SALE JE IZAŠAO IZ KASARNE I ODVEO ME U PARTIZAN: Rebrača otkrio kako mu je SLUČAJAN SUSRET sa Đorđevićem promenio karijeru

Rebrača je istakao da je igrao košarku iz zabave dok nije naleteo na Aleksandra Đorđevića i Nebojšu Ilića koji su služili vojni rok u kasarni u Novom Sadu.

- Bili su u vojsci i trenirali su tamo. Dolazili su na treninge tadašnjeg NAP-a i videli me kako igram i napredujem. Đorđević je hteo tada da me dovede u Partizan na jedan trening koji je tada vodio Dule Vujošević. Otišao sam par puta i to mi je izgledalo kao da sam došao među vanzemaljce. Nisam tada nikad razmišljao Partizanu na taj način - istakao je bivši košarkaš u Realnoj priči na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Naveo je da su veliki timovi bivše Jugoslavije bili za njega misaona imenica, ali da je nakon osvajanja kupa te prve profesionalne sezone postao daleko ozbiljniji po pitanju košarke.

- Veliki timovi u tadašnjoj Jugoslaviji, Partizan, Zvezda i Jugoplastika su bili misaona imenica za mene. Meni je sve to bila igra do osvajanja Kupa šampiona 1992. godine. Tada sam počeo još više da treniram jer su se tada još više interesovali za moju igru iz Evrope. Tada sam bio više potencijal nego što sam igrao nešto odlično. Tako da sam sledeće godine igrao još više i napredovao. Sve ostalo je istorija - rekao je bivši košarkaš.

Dodao je da je za uspeh potrebno mnogo odricanja, a i da voliš to što radiš.

- Da bi se ostvarili vrhunski rezultati potrebno je mnogo odricanja, a posebno da voliš i želiš to. Ako jedno fali teško je doći do cilja - rekao je bivši košarkaš.

