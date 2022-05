OMIĆ SE VRAĆA U PIONIR! "Bivši košarkaš Zvezde poručio Delijama: Neka rade šta žele!

Nekada jedni od ključnih igrača Crvene zvezde, sada nosioci igre Cedevita Olimpije - Alen Omić i Jaka Blažič.

Krajem prošle godine, Omić je nakon epizoda u Zvezdi i Budućnosti, Olimpije iz Milana, Burža i Huventuda potpisao za Cedevita Olimpiju i vratio se u ABA ligu, najavljen kao veliko pojačanje.

To i jeste. Omić je za Crvenu zvezdu igrao u sezoni 2017/2018 i osvojio trofej šampiona Srbije sa ekipom sa Malog Kalemgdana. Sada će se naći na drugoj strani parketa.

- Iskreno rečeno, kada je Olimpija bila u problemima oko utakmica i kada je vezala dva, tri ili četiri poraza, dogodile su se neke promene, koje su se pokazale kao dobre. Pomoglo je to klubu i nama. Došao sam ja, posle Jogi, pa Zoran... Ostvarena je dobra hemija, stali smo jedan uz drugog. Dali smo dodatnu energiju ostatku ekipe, što je bitno, a uz to smo igrali jako dobro, izuzev malog pada usled koronavirusa. Izgubli smo tri ili četiri utakmice, pa smo trenirali da bismo se vratili još jači i pokazali da smo ozbiljan tim - rekao je Omić na početku razgovora za Meridian sport.

Jasno je da je Crvena zvezda favorit, ali daleko od toga da će ce Cedevita Olimpija predati.

- Dolaze nam veoma dobre utakmice za nas, idemo u Beograd da igramo najbolje što znamo, ako budemo imali šansu da pobedimo - iskoristićemo je. Dobra smo ekipa, imamo dobrog trenera, vlada pozitivna energija među nama. Znam da nas čeka sjajna publika i fantastična ekipa, koja ima dobrog trenera i roster. Verujem da će biti borba na obe strane - analizira Omić.

foto: Dado Đilas

Ovih dana sa Malog Kalemegdana stižu pozivi za navijače i poruke o podršci, ali ako malo vratimo vreme unazad - Omić podršku navijača nije imao.

- Iskreno, ne mogu puno to da komentarišem. Neka rade šta žele, ja sam igrač Cedevita Olimpije, trudim se za ovaj klub, isto kao što sam se trudio za Zvezdu. Kako će da me dočekaju - to je na njima. Imao sam predivnih sedam meseci u Beogradu, stekao sam dosta prijatelja i nemam zaista ništa loše da kažem o klubu. Te loše stvari koje su se događale kada sam došao sam zaboravio, to je već odavno iza mene. Znam da sam pošteno odradio taj posao - rekao je Omić za Meridian sport i dodao:

- Recimo, najviše sam uživao u Granki, Malagi i Zvezdi. To su bili sjajni navijači. Te sitnice koje su se dešavale u Zvezdi su prošle, treneri sa kojima sam bio dali su mi šansu, što je jako važno. Kada imamo punu halu, uživam u košarci - priča slovenački košarkaš.

Kurir sport / Meridian sport