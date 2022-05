BEOGRAD JE ODGOVORIO IZAZOVIMA: Fajnal for u Areni biće bolji od onog pre četiri godine

Srbija i Beograd, biće od 19. do 21. maja ne samo košarkaški, već i sportski centar planete, jer će se tih dana u Areni igrati završni turnir Evrolige na kojem će se za trofej boriti španski timovi Real Madrid i Barselona, branilac titule turski Efes i grčki Olimpijakos.

To je bio povod za razgovor sa Dejanom Damjanovićem, jednim od direktora organizacionog odbora F4, koji je otkrio kako teku pripreme za prestižni događaj, koji se po drugi put u poslednje četiri godine organizuje u perstonici naše zemlje.

Koliko je bilo izazovno i teško za kratko vreme pripremiti sve za tako velikog takmičenja kao što je završni turnir Evrolige?

- S obzirom na to da se ovakvi događaji planiraju i organizuju barem osam meseci, a da smo mi imali dva i po meseca, i te kako je izazovno. Osim toga, mi se smo sebi postavili kao jedan od ciljeva da ovaj Fajnal for bude za korak ispred onog iz 2018. godine, a znamo da je taj bio na vrhunskom nivou. Ono što je važno jeste da smo oformili odličan tim koji ima volju, želju i hrabrost da se suoči sa svim većim i manjim problemima i zadacima koji su pred nama - počinje Damjanović priču za Kurir.

foto: M.Rašić

Koliko su iskustva od pre nekoliko godina značajna, sa obzirom da je Beograd tada dobio najviše ocene i pohvale?

- Izuzetno je važno, upravo zahvaljujući odličnom iskustvu, Beograd je bio savršeno rešenje kada je Berlin odustao usled specifične epidemiološke situacije. Osim toga, naš glavni grad se ove godine pokazao i kao sjajan domaćin Svetskog prvenstva u atletici i sve to je uticalo da nam čelnici Evrolige ukažu poverenje. Nama je izuzetna čast što se publika vraća na Fajnal for prvi put od 2019. godine i to upravo u našem Beogradu.

Ima li posebnih zahteva u smislu treninga ili ishrane?

- U ovom trenutku, nemamo informacije o specijalnim zahtevima u vezi sa za treninzima, smeštajem, odnosno ishranom. Međutim, budući sa se radi o takmičenju eksluzivnog tipa, te kruni sezone za sve klubove i borbi za najvažniji trofej u košarci u Evropi, očekujemo, ali smo i spremni na najrazličitije zahteve. Isto tako, nakon sastanka koji se uobičajeno organizuje desetak dana pre događaja sa predstavnicima sva četiri kluba, a u cilju sto bolje pripreme i informisanja u vezi sa njihovim dolaskom, boravkom, takmičenjem i na kraju odlaskom, verujemo da ce neki od "specijalnih" zahteva biti upućen tokom istog.

foto: M.Rašić

Koliko pratećih događaja se planira za vreme turnira?

- Utakmice u Štark areni biće, naravno, centralni događaji, ali ćemo imati još nekoliko košarkaških lokacija u gradu. U dvorani Ranko Žeravica, osam najboljih ekipa igraće na juniorskom turniru Evrolige, među njima i naši klubovi Crvena zvezda i Mega. Fan odnosno navijačka zona će ove godine biti na Savskom trgu gde će ljubitelji košarke moći da upoznaju neke od legendi Evrolige, ali da oprobaju u igri pod obručima.

Pre četiri godine su navijači Fenerbahčea, okupirali Beograd sada je se slično očekuje od pristalica Olimpijakosa?

- S obzirom na to kako su proslavilili i koliko su željno čekali da njihov tim bude na završnom turniru, nema dileme da će navijači Olimpijakosa okupirati Beograd. Osim toga, Efes je među timovima koji su imali najviše publike na svojim utakmica tako da mi očekujemo i navijače iz Turske, ali i Madrida i Barselone. Posle finala fudbalske Lige šampiona, Fajnal for je najznačajniji sportski događaj u Evropi tokom godine i privlači ljubitelje košarke, ne samo navijače ekipa koje su izborile plasman na završni turnir. Cene karata su u skladu sa tim i nije bilo moguće da se ide ispod evroligaškog standarda.

Juniorski turnir Dolaze skauti Imate li saznanja koliko skauta i trenera će doći u Beograd, da posmatra i juniorski turnir Evrolige? - Juniorski turnir je pravi mamac za skaute i trenere i mi očekuje veliki broj njih i ove godine u hali Ranko Žeravica. Siguran sam da će biti mnogo njih i iz evroligaških, ali i klubova iz NBA lige.

foto: M.Rašić

Mediji Imaće o čemu da se priča i piše Mediji su važan segment završnog turnira, ima li sa obzirom na konstatntan napredak tehnologija posebnih zahteva u delu izveštavanja? - Pravila Evrolige su jasna kada je reč o tome i mi nećemo moći da izlazimo van tih okvira. Naravno da ćemo se truditi da izađemo u susret što većem broju zahteva, ali pravila moraju da se poštuju. Biće mnoštvo događaja i ličnosti o kojima će mediji moći da izveštavaju tih dana i siguran sam da će biti i ekskluzivnih priča i intervjua i sadržaja koji će publici biti informativni, interesantni i relevantni.

Satnica Raspored utakmica Četvrtak, 19. maj Polufinale 18.00 Olimpijakos - Efes 21.00 Real Madrid - Barselona Subota 21. maj 16.00 Meč za 3. mesto 19.00 Finale

Kurir sport / Nenad Kiš