BERTOMEU O DVA KLUBA IZ SRBIJE U EVROLIGI: Ovaj region je veoma važan, ali...

Prvi čovek Evrolige Đordi Bertomeu sreo se sa novinarima u beogradskoj Areni i odgovarao na pitanja.

Jedno od pitanja koje najviše interesuje ljubitelje košarke jeste da li je moguće da dva kluba iz Srbije zaigraju u Evroligi.

- To je moguće ako jedan klub osvoji ABA ligi, a drugi u Evroligi. Ovaj region je veoma važan, to ne moram da objašnjavam. Posebno Beograd je za nas sjajno tržište, zato smo i tu. Ovde imamo tim koji je godinama konkurentan – Crvenu zvezdu, Partizan je takođe tu, u budućnosti je moguće da oba igraju, ali u zavisnosti od broja klubova. Ne očekujem dva tima iz Beograda u Evroligi uskoro, ali je to budućnosti moguće - rekao je Bertomeu.

Ipak, postoji mogućnost da u slučaju neigranja ruskih klubova ABA dobije i drugog učesnika.

- Moguće je, ali možda ne po poretku, ali svakako postoji mogućnost. Jadran je za nas važan, produkcija talenata ovde je jedinstvena u Evropi i zato je važno biti fokusiran na ovaj region. Činjenica da želimo da svi klubovi moraju da imaju isti status je naš prioritet, što znači da želimo pet ili sedam klubova koji će imati isti status kao sadašnji deoničari. Moramo da implementiramo tu ideju time što ćemo otkriti prava tržišta koja mogu da pomognu rast košarke i lige. U tome Beograd ima svoje mesto, kada dođemo ovde znamo da imamo dva kandidata, to nije nešto nemoguće, ne kažem da je lako. Nemamo tržišta sa dva tima u istom gradu osim Atine. Sva tržišta su drugačija, u Nemačkoj imamo dva mesta – Minhen i Berlin, pitanje je koliko nam odgovara tržište, Beograd jeste u fokusu, ali videćemo.

O budućnosti Evrolige, Bertomeu je rekao:

- Naša sadašnjost je svetla, ali moramo da mislimo na budućnost, da uvedemo promene, uvek postoji otpor i problemi, teško je napraviti napredak. Razmišljamo kako da unapredimo takmičenje i da klubovi budu stabilni, da bismo to postigli moramo da radimo na dva polja – da kompletiramo mapu vlasnika timova, želeli bismo da imamo razuman period vremena, do 2024/25 da to uradimo, moramo da radimo da vidimo na kojim tržištima to možemo da uradimo. Tržišta kao Francuska, Nemačka i Velika Britanija, koja nam je u mislima, kao i Italija, imaju velike mogućnosti za rast.

Kurir sport