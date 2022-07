ČOVIĆ OTKRIO: Hoćemo navijače OBA kluba na derbiju Evrolige! Niti je Zvezda vlasnik Pionira, niti je Partizan vlasnik Arene!

Prvi čovek Crvene zvezde smatra da bi na evroligaškom derbiju navijači oba kluba trebalo da budu u dvorani.

"Crvena zvezda to predlaže od sezone 2015/2016. ili 2016/2017, ali nismo se dogovorili. Hala je kao kutija, oni mogu da budu na jugu, mi na severu, bočne strane prazne, i tako može da se igra. I tako bi mogao da se napravi dobar finansijski efekat za oba kluba. Mi od sezone 2017/2018. predlažemo za vređanja, bljuvotine i sve ono što se dešava, da nakon trećeg takvog prekršaja svaka utakmica bude prekinuta. Da službena lica skinu pištaljke, igrači i treneri napuste teren, i da se utakmica nastavi kada hala bude prazna. Da to bude kazna, ne finansijska. Nije usvojeno, nažalost", rekao je Čović za "Nova rs".

Čović smatra da je uprkos svih dešavanja na finalu ABA lige, ova ideja ostvarljiva.

"Mislim da će u Evroligi odmah biti prekinuta utakmica, na prvi topovski udar, a ne posle četiri i posle skoro cele utakmice, na 57 sekundi do kraja. Ne prekidate utakmicu kad neko pogodi trojku, nego kad neko nekog pljune, gađa flašom, ubaci topovski udar, tad se prekida".

Evroliga je fleksibilna po tom pitanju.

"Evroliga ne insistira, ima jasne propozicije i daje tu fleksibilnost klubovima da se dogovore. Što se nas tiče, stojimo na raspolaganju. Ali nećemo više ni mi tolerisati ona vređanja, porodična i ostala, koja nisu pala s neba, nego su deo organizacije. Ne bih da pričam o Belivuku, Kimiju i ostalim znamenitim ličnostima naše javnosti".

Klubovi bi trebalo da se dogovore smatra Čović.

"Zar to nije huliganstvo, užas, haos? Kad se završila ABA liga, to je bio užas? Hajde da se dogovorimo šta je šta. To je bilo prošle sezone, a bilo je još gore ranije. Pala je tribina u Pioniru, raketa je ubila čoveka, u Nišu je raketa pogodila čoveka, je l' to spektakl? I kada vam neko pljuje porodicu? Rekao sam vam kako je moguće da imamo spektakl... Ako se sve to dogodi u Evroligi, a Evroliga prekine utakmicu, domaćinu će uskratiti da ima publiku na narednih nekoliko utakmica uz veliku finansijsku kaznu. Mi moramo da radimo ovde i sa navijačima, i sa simpatizerima, i jedan i drugi klub. I da to stavljamo u norme normalnog ponašanja, ali to teško ide ako su oni koji treba to da rade sve stekli u životu raznim prečicama, plus su neobrazovani i puni para, i misle da sve može da se kupi".

Večiti rivali igraće u obe dvorane.

"Mi smo prijavili i Arenu i Pionir. Niti je Zvezda vlasnik Pionira, niti je Partizan vlasnik Arene. Igraćemo tamo gde nam odgovara i kada treba njima Pionir, igraćemo ovde i jedni i drugi verovatno. Koliko ja znam, i jedna i druga hala su gradske hale i dalje. Imamo i dodatni predlog, da nam se podele hale i daju na gazdovanje i Zvezdi i Partizanu. Da li će to i kad proći, videćemo. Pričamo već tri-četiri godine na tu temu sa nadležnim organima. Samo što mislim da je Beogradu potrebna barem još jedna nova hala kapaciteta između 10.000 i 12.000 mesta". zaključio je Čović

