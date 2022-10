BOŽE ME SAČUVAJ! KO TO POTURA I JA NEMAM POJMA: Željko EKSPLODIRAO na konferenciji posle pitanja o pojačanjima!

Trener Partizana Željko Obradović ljutito je prokomentarisao pisnje pojedinih medija o potencijalnim pojačanjima crno-belih.

Obradović je govorio o uzrocima poraza od Armanija i odgovarao na pitanja novinara, jedno je bilo vezano za pojačanja, na šta je Obradović odgovorio da je reč o "naučnoj fantastici" kada su u pitanju neka imena koja se pominju.

"Ja od letos čitam po novinama ne znam koliko imena, ko to potura i stavlja ja nemam pojma. Nikad niko nije došao da mi predloži konkretno ime. Neko postavlja informacije iz ove iz one zemlje. Radim sa onim šta imam u timu. Tražimo rešenje u onome što imamo", kaže Obradović i dodaje:

"Ta imena što su se pominjala i cifre...Bože me sačuvaj! Kako se to dešava da se tri meseca priča o nekim imenima, priča se o nekim transferima... Neko je pomenuo Kampaca! Jeste li vi pročitali informaciju koliko je Fenerbahče bio spreman njega da plati, ili Real Madrid... Partizan? Mi da uđemo u to?! Pa to je napravljena priča da Partizan ima pare. Partizan je napravio fenomenalnu stvar zato što ima navijače i zahvaljujući ovim prodatim kartama smo napravili neki budžet koji je respektabilan za nas i to je to. Da cimam Ostoju i Zorana i da kažem ‘E, moramo da potpišemo igrača’, to mi ne pada na pamet", rekao je ljutito Obradović.

ШТО СТЕ НАПРАВИЛИ ПРИЧУ™️ ДА ПАРТИЗАН ИМА ПАРЕ ЦИГАНИ КЛОШАРИ! 😠😠 Срам вас било. pic.twitter.com/7FZFta25GT — ВЛАДЕ 🏀 (@vladegoat) October 18, 2022

Podsetimo, košarkaši Partizana doživeli su i treći poraz u tekućoj sezoni Evrolige, pošto su u utorak pred svojim navijačima doživeli neuspeh protiv Olimpije rezultatom 80:75.

