NOVA BURA U SRPSKOJ KOŠARCI: Slobodi iz Užica PONIŠTEN KOŠ za pobedu - pročitajte saopštenje koje je podiglo veliku PRAŠINU! VIDEO

Košarkaški klub – Užice osnovan je 1950. godine. Klub smo sa bogatom tradicijom i istorijatom, i svih ovih godina iznedrili smo brojne vrhunske košarkaše i sportske radnike. Sada je Slobodi na prvenstvenom meču poništen koš, zbog čega je izuzetno opširno saopštenje napisao Ratko Radovanović, koje prenosimo u celosti:

"Klub se u sezoni 2022/23 odlučio da formira jedan ekstremno mlad tim koji od 15 igrača koji su licencirani u rosteru čine 10 igrača koji su ponikli u našem klubu. Osim toga veliki broj tih mladih igrača su bili, a i sada su članovi reprezentativnih selekcija u svojim kategorijama. Sama ideja i koncept koji je klub odlučio da napravi izazvalo je jednu ogromnu podršku i odobravanje javnosti, navijača, i košarkaških radnika u celoj zemlji i Regionu.

Osnovni razlog zbog čega želimo da se obratimo javnosti jeste da definitvno ukažemo na sve negativnosti koje su prisutne u okviru funkcionisanja Košarkaše lige Srbije odnosno svih traumatičnih stvari koje je naš klub doživeo u ovom periodu. Kulminacija je bila na subotnjoj utakmici protiv ekipe KK Dinamik. Mi kao klub od početka sezone nismo želeli a imali smo puno razloga i prava da se oglasimo i pre ovoga što se desilo na subotnjoj utakmici. Navešćemo samo nekoliko primera.

Veoma je simptomatično od početka sezone analizirajući sve utakmice koje smo odigrali da je na pet utakmica koje su sudile određene sudijske trojke protiv našeg tima dosuđeno od 35 do 48 slobodnih bacanja za protivnika – šesto kolo Metalac 41 bacanje u odnosu na 23 naša. To je utakmica na kojoj je doneto niz loših sudijskih odluka koje su direktno uticale na konačan rezultat , pa je sudija Milojević zbog toga bio kažnjen sa tri utakmice nedelegiranja. U sedmom kolu protiv Zdravlja dosuđeno je 35 bacanja za njih, a za nas 22.

U devetom kolu sa Kolubarom 48 za njih a za nas 23 slobodna bacanja. Takođe u 11 kolu sa Vojvodinom dosuđena su 44 slobodna bacanja a 15 za nas. Ne ulazeći u kriterij suđenja mišljenja smo da bi takođe analizom istih utakmica, nadležni organi mogli doći do vrlo interesatnih podataka koje bi dale odgovor na sve ovo prethodno navedeno.

Utakmica koja je odigrana sa KK Dinamik je primer nepoštovanja a slobodno možemo da kažemo i jedne tendencije kako se urušava i srozava sve ono što jedan ozbiljan klub radi u interesu košarkaškog sporta i dovode se u poziciju upravo ti mladi igrači da se ne vaspitavaju i napreduju na način kako bi to trebalo da se dešava u nekim regularnim uslovima. Tokom same utakmice sudijska trojka Jevtović, Matić, Šipka je sebi dala za pravo da na najdirektniji način kreira tok i rezultat same utakmice, odnosno donošenjem odluka koje su u suprotnosti sa pravilima igre iskreira i sam konačan rezultat.

Ako izuzmemo niz odluka koje se vrlo jednostavno ekspertizom mogu potvrditi i o tome će sigurno komesar za suđenje Milojković, kontrolor utakmice Maričić, delegat Vlahović i drugi kompetentni ljudi zaduženi za to, odlučivati, ili su već odlučili. Odluka na kraju zadnjeg periorda utakmice kada je naš igrač Ilić postigao koš pre isteka vremena je odlukom dvojice sudija Matića i Jevtovića, preinačena u odluku koju košarkaška pravila ne prepoznaju.

00:25 Poništen koš Slobode iz Užica

Pri tome posebno naglašavamo da je to bio koš koji našem klubu donosi pobedu na ovoj utakmici. Od početka sezone naš klub je javno isticao koliko je uvođenje instant riplej tehnologije nešto značajno za unapređenje košarkaške igre i kvaliteta suđenja. Ovo posebno naglašavamo zato što su dvojica sudija Jevtović i Matić, imali priliku da pogledaju sporan trenutak, koji smo prethodno opisali, i nakon pet do šest minuta usaglašavanja, preinačili i doneli odluku koja je u suprotnosti, i najdirektnija materijalna povreda pravila igre, i samim tim dodelili pobedu gostujućem timu.

Žalba koja je uložena nakon utakmice, odnosno mogućnost gledanja sporne situacije od strane kontrolora, komesara za suđenje i delegata utakmice koji su povrdili sve ovo o čemu pišemo, samo još daje na težini i potvrđuje da smo bili u pravu. Kazne koje su izrečene prema sudijskog trojci (tri utakmice nedelegiranja), su najblaže rečeno žalosne i smešne, u odnosu na štetu koju su učinili našem klubu i košarkaškom sportu.

Mi kao klub smo zahtevali da se nadležni organi KLS lige oglase i donesu odluke koje su u skladu sa svim događanjima na pomenutoj utakmici, drugim rečima da se utakmica registruje u korist našeg kluba. Imamo utisak da rigidnost i nepoštovanje svega uočenog i navedenog u sklopu nekih nemuštih objašnjenja i traženja načina da se rezultat utakmice ne poništi, perspektivno će izazvati tektonske poremećaje u sistemu i načinu funkcionisanja i rukovođenja KLS. I kakva god da bude odluka od nadležnih organa KLS lige naš klub sigurno neće odustati od permanentne borbe za regularnost i očuvanje integriteta Košarkaške lige a samim tim i zaštite i očuvanja interesa našeg kluba".

Kurir sport