BUDUĆNOST SE POLAKO KOMPLETIRA! Jovanović: Teška utakmica protiv Mege

Trener košarkaša Budućnosti Vladimir Jovanović rekao je da je današnja utakmica protiv Mege u ABA ligi bila teška i da svojoj ekipi najviše zamera to što nije igrala u kontinuitetu.

"Teška utakmica od početka do kraja. Pokušao sam da uključim sve igrače, jer su ovi koji su u stroju umorni od Evrokupa, a tri rekonvalescenta su izašla iz dužih pauza, računajući i Kabu. Imao je jedan trening nakon 10 dana pauze i dobio je značajniju minutažu. Dok nisam rotirao, odmakli smo se na solidnu razliku, ali su dve, tri izmene rezultirale padom. Drugo poluvreme je bilo mnogo bolje nego prvo, ali ni u njemu nije bilo kontinuiteta, to mi je najveća zamerka igračima", rekao je Jovanović, prenele su Vijesti.

Košarkaši Budućnosti pobedili su u Podgorici Megu sa 79:66, u utakmici 12. kola ABA lige.

Košarkaš Budućnosti Marko Jagodić-Kuridža je utakmicu završio u 15. minutu, zbog povrede kolena.

"Igra previše, to je jasno svima koji prate košarku. Bez druge četvorke smo posle raskida saradnje sa Vajtom, a Marko ima minutažu koju on kao iskusan igrač ni slučajno ne bi trebalo. Nagomilalo se dosta umora. Rekao mi je da je u prvoj četvrtini imao kontakt, koji ga je načeo, a u drugoj mu je igrač jače ušao lateralno, pa oseća bol ispod kolena. Ne bih da prejudiciram, koleno mu se destabilizovalo. Uradićemo dijagnostiku, nadam se da nije ništa strašno", naveo je Jovanović.

On je rekao i da misli da Džej Džej O’Brajen neće igrati u petak protiv Borca, pošto ima ugovor sa Nanterom do 29. decembra, na dan kada Budućnost putuje u Čačak.

Novinare je zanimalo i kakva je uloga Fila Buta u ekipi.

"But je dobar igrač, ali u ovom trenutku imam više poverenja u Popovića i to pokazujem minutažom. Mnogo je bitno da imamo čvrstinu u odbrani, on nam je daje, što je veoma važno i u Evrokupu i u ABA ligi. On je u tom segmentu jako dobar, tako je i kupio minutažu", naveo je Jovanović.

foto: Kk Mega

Trener Mege Marko Barać rekao je da je njegova ekipa u prvom poluvremenu igrala zadovoljavajuće, a da je u završnici druge četvrtine pasivnom igrom u odbrani dozvolila protivniku slobodna bacanja i da nije dobro igrala na preuzimanju Lazića.

"Dobro se zna da se serije prave šutevima za tri poena. Ne smeš da dozvoliš trojku na trojku. Budućnost je od 21 poena u trećoj četvrtini dala 15 šutevima sa distance. Otvorili smo uz lošu komunikaciju na centralnom piku sa Hejsom, kockanjem u odbrani na Petru Popoviću, lošim rotacijama na Laziću… Dali smo samopouzdanje njihovim bekovima, držali su ga do kraja utakmice i dosta lako rešavali siutacije", naveo je on.

"Odnos asistencija i izgubljenih lopti govori da nismo dovoljno dobro kreirali, čitali odbranu i rezultat svega toga je jasan. Posle četvrtog vezanog gostovanja, nastavlja se težak raspored, ali ako nastavimo sa treninzima kao prethodne nedelje, optimista sam da će ovi momci igrati bolje i da ćemo beležiti bolje rezultate", dodao je Barać.

Posle 12 kola u regionalnom takmičenju Budućnost ima osam pobeda i četiri poraza, a Mega tri pobede i devet poraza.

Kurir sport