BRUTALNO ZAKUCAVANJE MNOGE OSTAVILO BEZ TEKSTA! Bez ikakve dileme - Petrušev je "autor" najboljeg poteza 25. kola Evrolige! VIDEO

Košarkaši Crvene zvezde sinoć su na svom parketu izgubili od berlinske Albe rezultatom 87:72.

Najefikasniji u timu Zvezde na sinoćnjem meču bio je Filip Petrušev sa 14 poena, a upravo je jedan njegov potez proglašen za najbolji u okviru 25. kola Evrolige.

Tokom prve deonice Petrušev je krenuo uz čeonu liniju i na brutalan način zakucao preko Krista Kumađea, a taj potez oduševio je čelnike Evrolige.

- Jednostavno, mislim da je odbrana bila problem. Oni su maltene radili šta su hteli. U napadu nismo igrali strpljivo i onako kako inače igramo. Nismo imali sreće kod tih šuteva za tri poena. Mnogo smo se oslanjali na to, što u velikom broju slučajeva nije dobra stvar. Pustili smo ih da igraju kako oni igraju i nije lako igrati sa njima.Nismo bili koncentrisani i hteli smo da rešimo utakmicu u tri napada, umesto da igramo celu utakmicu kako smo radili do sada. Imali smo puno ishitrenih šuteva i to je to. Jednostavno, ne možete da živite samo na šutu za tri poena - rekao je Petrušev nakon meča.

Kurir sport